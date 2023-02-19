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Байден силен и смел, заявила Харрис - РИА Новости, 19.02.2023
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Байден силен и смел, заявила Харрис
Байден силен и смел, заявила Харрис - РИА Новости, 19.02.2023
Байден силен и смел, заявила Харрис
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что призывы к омоложению политического истеблишмента направлены не по адресу, у страны уже есть сильный лидер в лице... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:18
2023-02-19T09:47
в мире
сша
джо байден
флорида
камала харрис
никки хейли
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что призывы к омоложению политического истеблишмента направлены не по адресу, у страны уже есть сильный лидер в лице Джо Байдена.Харрис прокомментировала призыв бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, объявившей о намерении участвовать в выборах 2024 года. Та заявила, что США не преуспеют, если не перестанут полагаться на политиков, чей расцвет пришелся на прошлый век."Если вы выдвигаете предположение о том, что нужно новое поколение политиков в противовес человеку, который сейчас президент, это атака. Но она не по адресу. Если смысл в том, чтобы у нас было сильное руководство, то у нас есть сильный лидер - это Джо Байден", - заявила Харрис в интервью MSNBC.Она подчеркнула, что у США сейчас, "возможно, один из самых смелых и сильных президентов" за всю историю.Администрация продолжает комментировать слова новоиспеченного кандидата в президенты, хотя проведенные в последнее время среди республиканцев опросы демонстрируют слабую поддержку Хейли сравнительно с экс-президентом Дональдом Трампом и пока не заявлявшим о планах на кампанию 2024 года губернатором Флориды Роном Десантисом. Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что нападки на Байдена из-за возраста не отражают реальности, в которой он достигает успехов.Байдену в ноябре исполнилось 80 лет, он старейший президент в истории США. Если он выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, то в конце срока ему будет 86 лет. Сам президент ранее говорил, что был бы честен с американскими гражданами и объявил о проблемах со здоровьем при их наличии. В четверг Байден прошел диспансеризацию, лечащий врач назвал его "здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", который в состоянии успешно работать на высшем государственном посту.
https://ria.ru/20230219/bayden-1852926194.html
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в мире, сша, джо байден, флорида, камала харрис, никки хейли, оон
В мире, США, Джо Байден, Флорида, Камала Харрис, Никки Хейли, ООН
09:18 19.02.2023 (обновлено: 09:47 19.02.2023)
 
Байден силен и смел, заявила Харрис

Вице-президент Харрис заявила, что призывы к омоложению истеблишмента не по адресу

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что призывы к омоложению политического истеблишмента направлены не по адресу, у страны уже есть сильный лидер в лице Джо Байдена.
Харрис прокомментировала призыв бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, объявившей о намерении участвовать в выборах 2024 года. Та заявила, что США не преуспеют, если не перестанут полагаться на политиков, чей расцвет пришелся на прошлый век.
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"Если вы выдвигаете предположение о том, что нужно новое поколение политиков в противовес человеку, который сейчас президент, это атака. Но она не по адресу. Если смысл в том, чтобы у нас было сильное руководство, то у нас есть сильный лидер - это Джо Байден", - заявила Харрис в интервью MSNBC.
Она подчеркнула, что у США сейчас, "возможно, один из самых смелых и сильных президентов" за всю историю.
Администрация продолжает комментировать слова новоиспеченного кандидата в президенты, хотя проведенные в последнее время среди республиканцев опросы демонстрируют слабую поддержку Хейли сравнительно с экс-президентом Дональдом Трампом и пока не заявлявшим о планах на кампанию 2024 года губернатором Флориды Роном Десантисом. Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что нападки на Байдена из-за возраста не отражают реальности, в которой он достигает успехов.
Байдену в ноябре исполнилось 80 лет, он старейший президент в истории США. Если он выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, то в конце срока ему будет 86 лет. Сам президент ранее говорил, что был бы честен с американскими гражданами и объявил о проблемах со здоровьем при их наличии. В четверг Байден прошел диспансеризацию, лечащий врач назвал его "здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", который в состоянии успешно работать на высшем государственном посту.
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