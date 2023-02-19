https://ria.ru/20230219/bayden-1852935356.html

Байден силен и смел, заявила Харрис

Байден силен и смел, заявила Харрис - РИА Новости, 19.02.2023

Байден силен и смел, заявила Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что призывы к омоложению политического истеблишмента направлены не по адресу, у страны уже есть сильный лидер в лице... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:18

2023-02-19T09:18

2023-02-19T09:47

в мире

сша

джо байден

флорида

камала харрис

никки хейли

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e6c6f98f40420651fb4f2dd6fb939f9.jpg

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что призывы к омоложению политического истеблишмента направлены не по адресу, у страны уже есть сильный лидер в лице Джо Байдена.Харрис прокомментировала призыв бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, объявившей о намерении участвовать в выборах 2024 года. Та заявила, что США не преуспеют, если не перестанут полагаться на политиков, чей расцвет пришелся на прошлый век."Если вы выдвигаете предположение о том, что нужно новое поколение политиков в противовес человеку, который сейчас президент, это атака. Но она не по адресу. Если смысл в том, чтобы у нас было сильное руководство, то у нас есть сильный лидер - это Джо Байден", - заявила Харрис в интервью MSNBC.Она подчеркнула, что у США сейчас, "возможно, один из самых смелых и сильных президентов" за всю историю.Администрация продолжает комментировать слова новоиспеченного кандидата в президенты, хотя проведенные в последнее время среди республиканцев опросы демонстрируют слабую поддержку Хейли сравнительно с экс-президентом Дональдом Трампом и пока не заявлявшим о планах на кампанию 2024 года губернатором Флориды Роном Десантисом. Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что нападки на Байдена из-за возраста не отражают реальности, в которой он достигает успехов.Байдену в ноябре исполнилось 80 лет, он старейший президент в истории США. Если он выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, то в конце срока ему будет 86 лет. Сам президент ранее говорил, что был бы честен с американскими гражданами и объявил о проблемах со здоровьем при их наличии. В четверг Байден прошел диспансеризацию, лечащий врач назвал его "здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", который в состоянии успешно работать на высшем государственном посту.

https://ria.ru/20230219/bayden-1852926194.html

https://ria.ru/20221024/bayden-1826176082.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, флорида, камала харрис, никки хейли, оон