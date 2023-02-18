https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

Запад придумывает себе другую Россию

Запад придумывает себе другую Россию - РИА Новости, 18.02.2023

Запад придумывает себе другую Россию

Чем отличается диалог от переговоров? Тем, что диалог не подразумевает стремления достичь результата: он просто позволяет услышать собеседника, узнать его... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:12

авторы

россия

украина

вена

эммануэль макрон

оон

евросоюз

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852785176_784:403:3072:1690_1920x0_80_0_0_0ad39b33a45e8f5e909f4e48e41e2e93.jpg

Чем отличается диалог от переговоров? Тем, что диалог не подразумевает стремления достичь результата: он просто позволяет услышать собеседника, узнать его позицию. Но возможен ли диалог во время войны? Нет, потому что с врагом не разговаривают — с ним воюют и стремятся его победить. Иными словами, отказываясь от диалога с Россией, Запад подтверждает то, что не хочет признавать официально, — он осознает себя находящимся в состоянии войны с нашей страной. Именно поэтому мы слышим то, что произнес в пятницу Эммануэль Макрон:"Мы должны найти силу и смелость, чтобы выстроить диалог с Россией, без которого невозможен мир в Европе. Но время для диалога еще не настало. На данный момент важно сконцентрироваться на интенсификации военной помощи Украине".Но зачем нам вообще диалог с Западом, если мы и так прекрасно понимаем, что именно с ним и воюем за Украину? Запад все равно не признает очевидное — не признает Украину частью русского мира — и будет дальше, наоборот, выставлять нас агрессорами, а себя — жертвой нашей экспансии.Проблема в том, что у нас часто путают диалог с переговорами. И если переговоры нам сейчас вести действительно нет никакого смысла (да и не с кем, потому что единственной силой, принимающей решения, являются англосаксы, уверенные в том, что сумеют удержать и колонизировать Украину), то диалог всегда возможен.Что такое, например, заседание Совета Безопасности ООН? Тот же самый многосторонний диалог, в том числе между Россией и Западом. Да, он сейчас все больше похож на череду монологов и деклараций, но и это является элементом международных отношений, геополитической борьбы. Диалог не может быть больше нужен одной из сторон: он всегда нужен всем сторонам, если они хотят иметь представление о позиции своего противника или даже врага. В нынешней ситуации конфронтации (практически войны) России и Запада никакой диалог не приведет к решению вопроса принадлежности Украины — он будет решен на поле боя, но сам факт присутствия представителей враждебных сторон на одних и тех же площадках свидетельствует о понимании ими серьезности момента и желании соблюдать минимальные правила взаимоотношений.Именно поэтому Россия и США не разрывают дипломатических отношений, чтобы в ситуации жесткого конфликта сохранять формальные связи, символизирующие отсутствие прямой войны между двумя сверхдержавами. Однако одновременно с этим англосаксы делают ставку и на изоляцию России в мире, частью чего является исключение нашей страны из всевозможных международных организаций и клубов. И если исключить нас из ООН невозможно, а из "Большой двадцатки" не получилось, то созданные Западом организации куда более управляемые, поэтому и происходит приостановка нашего участия. Кое-где Россия сама выходит из них — как было с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Тут все понятно: сужается поле для диалога, нас не хотят слышать, мы не хотим говорить в такой атмосфере. Но при этом Россия, естественно, не собирается на радость Западу покидать международные структуры, созданные с ее участием или даже по нашей инициативе. Тогда Запад начинает действовать совсем примитивно: просто отказывается выдавать визы российским делегатам.Именно так было сделано летом в отношении депутатов, которые должны были приехать на Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Бирмингем, — им просто не дали британские визы. Потому что они все были в санкционных списках Великобритании и ЕС, ну и вообще, Россия же агрессор. Но ОБСЕ — это ведь наследник Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, того самого "Хельсинки-1975", на котором встретились Восток и Запад, США и СССР, Западная и Восточная Европа. Зафиксировали границы, права человека и общую безопасность. Без СССР, России эта организация бессмысленна: с кем будут страны НАТО обсуждать свою безопасность — сами с собой?Исключить Россию из ОБСЕ невозможно, так что все решается только вот такими приемами с невыдачей виз. Но на следующей неделе очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в Вене — как раз в годовщину начала спецоперации, 23-24 февраля. Тут Австрия взяла и выдала визы всем российским депутатам во главе с вице-спикером Петром Толстым. Мол, да, мы знаем, что они в санкционных списках ЕС, да, у нас тоже Шенген, но тут международное мероприятие, а в Вене штаб-квартира ОБСЕ, мы обязаны обеспечить ее работу.Казалось бы, мелочь, хотя и подчеркивающая упрямые попытки Австрии держаться в последних рядах антироссийской коалиции. Ну приедет российская делегация в Вену, выступит на сессии, европейцы будут обвинять нас, мы — европейцев. Какой-никакой, но диалог, пусть и на повышенных тонах, однако даже это совершенно не нужно той части западных элит, которая сделала ставку на поражение и ликвидацию России. Поэтому восемь десятков делегатов ПА ОБСЕ из 20 стран (всего в нее входят 57 государств) направили австрийскому канцлеру письмо с просьбой запретить русским парламентариям въезд в Австрию, потому что "им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию войне".Австрийцы пока что держатся, так что есть шанс, что на следующей неделе в Вене будет шоу. Потому что, не добившись запрета на въезд россиян, некоторые делегации могут бойкотировать заседание — о таком намерении уже объявила, например, Литва (которую, кстати, англосаксы вообще используют как хотят, достаточно вспомнить ее игры с Тайванем), собирающаяся подбить на совместный демарш и другие страны Северной Европы.Часть европейских элит не хотят видеть Россию — ни у себя дома, ни в международных организациях, ни на карте мира. Вместо представителей нашей страны они будут общаться с Ходорковским и Каспаровым, как это происходит в Мюнхене на конференции по безопасности. Там "хорошим русским" даже придумали специальное мероприятие под названием "Переосмысляя Россию", чтобы вместе с ними обсудить, как потом, после поражения России, проводить в нашей стране "депутинизацию". То есть диалог с Россией англосаксы подменяют монологом, при этом выдавая его за разговор с русскими — только "правильными", "хорошими" и "демократическими".Подобный отрыв от реальности сам по себе свидетельствует о кризисе западного мировосприятия, о неадекватности правящих элит, так что американцам и европейцам не надо потом удивляться последствиям их безумных действий.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852768703.html

https://ria.ru/20230217/podgotovka-1852560357.html

https://ria.ru/20230217/myunkhen-1852570507.html

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

россия

украина

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

авторы, россия, украина, вена, эммануэль макрон, оон, евросоюз, обсе