https://ria.ru/20230217/dialog-1852732975.html
Макрон назвал переговоры с Россией о мире преждевременными
Макрон назвал переговоры с Россией о мире преждевременными - РИА Новости, 17.02.2023
Макрон назвал переговоры с Россией о мире преждевременными
Запад должен выстроить диалог с Москвой, но время для мирных переговоров пока не настало, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:10
2023-02-17T17:10
2023-02-17T19:42
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европа
эммануэль макрон
франция
в мире
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МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Запад должен выстроить диалог с Москвой, но время для мирных переговоров пока не настало, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.По словам Макрона, западному миру нужно иметь "силу и смелость", чтобы вновь начать диалог с Москвой и найти устойчивое решение по всем актуальным вопросам."Но понятно, что сейчас не время для диалога", — заявил французский лидер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Президент Украины Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Москву к переговорам, готовность к которым Кремль проявляет, но при этом в США игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но киевский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852123427.html
https://ria.ru/20230217/makron-1852711502.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, европа, эммануэль макрон, франция, в мире
Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Франция, В мире
17:10 17.02.2023 (обновлено: 19:42 17.02.2023)
Макрон назвал переговоры с Россией о мире преждевременными
Президент Франции Макрон заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией по Украине
МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Запад должен выстроить диалог с Москвой, но время для мирных переговоров пока не настало, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Никто из нас не сможет изменить географию России. Она всегда останется частью Европы. Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать "российский вопрос", но со всем здравомыслием", — отметил политик во время выступления на сессии Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Макрона, западному миру нужно иметь "силу и смелость", чтобы вновь начать диалог с Москвой и найти устойчивое решение по всем актуальным вопросам.
"Но понятно, что сейчас не время для диалога", — заявил французский лидер.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Президент Украины Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Запад постоянно призывает Москву к переговорам, готовность к которым Кремль проявляет, но при этом в США игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва
готова рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но киевский режим в этом не заинтересован.