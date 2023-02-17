https://ria.ru/20230217/dialog-1852732975.html

Макрон назвал переговоры с Россией о мире преждевременными

Макрон назвал переговоры с Россией о мире преждевременными - РИА Новости, 17.02.2023

Макрон назвал переговоры с Россией о мире преждевременными

Запад должен выстроить диалог с Москвой, но время для мирных переговоров пока не настало, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:10

2023-02-17T17:10

2023-02-17T19:42

россия

европа

эммануэль макрон

франция

в мире

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МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Запад должен выстроить диалог с Москвой, но время для мирных переговоров пока не настало, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.По словам Макрона, западному миру нужно иметь "силу и смелость", чтобы вновь начать диалог с Москвой и найти устойчивое решение по всем актуальным вопросам."Но понятно, что сейчас не время для диалога", — заявил французский лидер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Президент Украины Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Москву к переговорам, готовность к которым Кремль проявляет, но при этом в США игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но киевский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230215/ukraina-1852123427.html

https://ria.ru/20230217/makron-1852711502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, эммануэль макрон, франция, в мире