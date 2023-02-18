https://ria.ru/20230218/vzryvy-1852831686.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.02.2023

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:37

2023-02-18T10:37

2023-02-18T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области. "Днепропетровская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели". Ранее почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти сообщали о двух взрывах в городе Хмельницкий на западе страны. В ряде регионов были введены превентивные отключения электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

днепропетровская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровская область, украина