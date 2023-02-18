https://ria.ru/20230218/vzryvy-1852831686.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.02.2023
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:37
2023-02-18T10:37
2023-02-18T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области. "Днепропетровская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели". Ранее почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти сообщали о двух взрывах в городе Хмельницкий на западе страны. В ряде регионов были введены превентивные отключения электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
10:37 18.02.2023 (обновлено: 10:41 18.02.2023)
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области
"Зеркало недели": в Днепропетровской области прогремели взрывы