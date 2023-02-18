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Кириенко встретился с волонтерами в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 18.02.2023
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Кириенко встретился с волонтерами в Ростове-на-Дону
Кириенко встретился с волонтерами в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 18.02.2023
Кириенко встретился с волонтерами в Ростове-на-Дону
Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также главы новых регионов РФ провели неформальную встречу с волонтерами в Ростове-на-Дону,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:26
2023-02-18T20:47
ростов-на-дону
россия
сергей кириенко
общество
денис майданов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также главы новых регионов РФ провели неформальную встречу с волонтерами в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что движение "Мы вместе" насчитывает уже 250 тысяч волонтеров и 3 тысячи штабов по всей России."Уже больше 250 тысяч волонтеров движения "Мы вместе", более 3 тысяч штабов "Мы вместе" по всей нашей огромной стране", - сказал он, отметив, что это беспрецедентный размах работы."Результаты вашей работы не меряются ни штуками, ни рублями, ни даже тысячами тонн. Они меряются спасенными жизнями и верой в людей", - добавил Кириенко.Он также подчеркнул, что военнослужащие, которые возвращаются домой, будут нуждаться в помощи как государства, так и волонтеров."У нас впереди ребята начинают возвращаться, кто-то по ранению демобилизуется, у кого-то истекает срок службы. Ребята возвращаются и будут нуждаться в нашей помощи", - сказал он.Кириенко отметил, что помощь ребятам - это будет задача и для государства, и для штабов "Мы вместе". "Кому-то с переквалификацией, кому-то с необходимой помощью по здоровью, кому-то с помощью семьям", - уточнил он.В Ростове-на-Дону проходит общероссийский семинар для команд региональных волонтерских штабов. На встрече выступил артист Денис Майданов, вместе с которым участники спели несколько популярных песен, среди которых песни военных лет, а также гимн России.
https://ria.ru/20230218/volontery-1852819136.html
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ростов-на-дону, россия, сергей кириенко, общество, денис майданов
Ростов-на-Дону, Россия, Сергей Кириенко, Общество, Денис Майданов
20:26 18.02.2023 (обновлено: 20:47 18.02.2023)
 
Кириенко встретился с волонтерами в Ростове-на-Дону

Кириенко и главы новых российских регионов встретились с волонтерами в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗамруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также главы новых регионов РФ провели неформальную встречу с волонтерами в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.
Он отметил, что движение "Мы вместе" насчитывает уже 250 тысяч волонтеров и 3 тысячи штабов по всей России.
"Уже больше 250 тысяч волонтеров движения "Мы вместе", более 3 тысяч штабов "Мы вместе" по всей нашей огромной стране", - сказал он, отметив, что это беспрецедентный размах работы.
"Результаты вашей работы не меряются ни штуками, ни рублями, ни даже тысячами тонн. Они меряются спасенными жизнями и верой в людей", - добавил Кириенко.
Он также подчеркнул, что военнослужащие, которые возвращаются домой, будут нуждаться в помощи как государства, так и волонтеров.
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"У нас впереди ребята начинают возвращаться, кто-то по ранению демобилизуется, у кого-то истекает срок службы. Ребята возвращаются и будут нуждаться в нашей помощи", - сказал он.
Кириенко отметил, что помощь ребятам - это будет задача и для государства, и для штабов "Мы вместе". "Кому-то с переквалификацией, кому-то с необходимой помощью по здоровью, кому-то с помощью семьям", - уточнил он.
В Ростове-на-Дону проходит общероссийский семинар для команд региональных волонтерских штабов.
На встрече выступил артист Денис Майданов, вместе с которым участники спели несколько популярных песен, среди которых песни военных лет, а также гимн России.
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