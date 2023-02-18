https://ria.ru/20230218/ukraina-1852833718.html

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.02.2023

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:04

2023-02-18T11:04

2023-02-18T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

днепропетровская область

вооруженные силы рф

дтэк

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и Днепропетровской областях. "Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Сообщается, что это вынужденная превентивная мера, которая поможет избежать серьезных повреждений оборудования, в случае поражения объектов энергоинфраструктуры. Ранее в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти Хмельницкой области на западе страны сообщали о двух взрывах в областном центре. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230218/khmelnitskiy-1852830213.html

https://ria.ru/20230218/trevoga-1852826977.html

украина

киев

днепропетровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф, дтэк