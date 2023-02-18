https://ria.ru/20230218/ukraina-1852833718.html
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.02.2023
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:04
2023-02-18T11:04
2023-02-18T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
дтэк
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и Днепропетровской областях. "Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Сообщается, что это вынужденная превентивная мера, которая поможет избежать серьезных повреждений оборудования, в случае поражения объектов энергоинфраструктуры. Ранее в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти Хмельницкой области на западе страны сообщали о двух взрывах в областном центре. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230218/khmelnitskiy-1852830213.html
https://ria.ru/20230218/trevoga-1852826977.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, ДТЭК
11:04 18.02.2023 (обновлено: 11:06 18.02.2023)
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света