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В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/ukraina-1852833718.html
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.02.2023
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:04
2023-02-18T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
дтэк
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и Днепропетровской областях. "Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Сообщается, что это вынужденная превентивная мера, которая поможет избежать серьезных повреждений оборудования, в случае поражения объектов энергоинфраструктуры. Ранее в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти Хмельницкой области на западе страны сообщали о двух взрывах в областном центре. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230218/khmelnitskiy-1852830213.html
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украина
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, ДТЭК
11:04 18.02.2023 (обновлено: 11:06 18.02.2023)
 
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

© Flickr / C.P.StormЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Flickr / C.P.Storm
Линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и Днепропетровской областях.
"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
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В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы
Сообщается, что это вынужденная превентивная мера, которая поможет избежать серьезных повреждений оборудования, в случае поражения объектов энергоинфраструктуры.
Ранее в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти Хмельницкой области на западе страны сообщали о двух взрывах в областном центре.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Люди выходят из метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДнепропетровская областьВооруженные силы РФДТЭК
 
 
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