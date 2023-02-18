https://ria.ru/20230218/twitter-1852912650.html
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 18.02.2023
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter по всему миру жалуются на сбои в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:44
2023-02-18T23:44
2023-02-18T23:44
в мире
сша
twitter
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter по всему миру жалуются на сбои в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на неполадки в работе Twitter стали поступать в 21.17 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США – более пяти тысяч. Также большое количество сообщений о сбоях поступает из Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Испании и Франции. Наибольшее количество пользователей отмечает ошибки в работе приложения и вебсайта, также наблюдаются неполадки при соединении с сервером. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20230207/tvitter-1850252879.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, twitter, технологии
В мире, США, Twitter, Технологии
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Downdetector: пользователи Twitter по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети