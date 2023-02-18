https://ria.ru/20230218/twitter-1852912650.html

Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 18.02.2023

Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter по всему миру жалуются на сбои в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T23:44

2023-02-18T23:44

2023-02-18T23:44

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter по всему миру жалуются на сбои в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на неполадки в работе Twitter стали поступать в 21.17 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США – более пяти тысяч. Также большое количество сообщений о сбоях поступает из Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Испании и Франции. Наибольшее количество пользователей отмечает ошибки в работе приложения и вебсайта, также наблюдаются неполадки при соединении с сервером. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20230207/tvitter-1850252879.html

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в мире, сша, twitter, технологии