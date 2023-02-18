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Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме - РИА Новости, 18.02.2023
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Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме
Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме - РИА Новости, 18.02.2023
Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме
Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:36
2023-02-18T20:36
в мире
нидерланды
россия
амстердам
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ПАРИЖ, 18 фев- РИА Новости. Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра. Как сообщил Хукстра, слова которого приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), российское торговое представительство в Амстердаме будет закрыто со вторника. Он напомнил, что с понедельника будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге. По словам министра, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам. Ранее сообщалось, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство.
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в мире, нидерланды, россия, амстердам
В мире, Нидерланды, Россия, Амстердам
20:36 18.02.2023
 
Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме

Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме со вторника

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкАмстердам, Нидерланды
Амстердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Амстердам, Нидерланды. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 фев- РИА Новости. Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра.
Как сообщил Хукстра, слова которого приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), российское торговое представительство в Амстердаме будет закрыто со вторника.
Он напомнил, что с понедельника будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.
По словам министра, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.
Ранее сообщалось, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство.
Объект по добыче газа недалеко от Гарелсверда в провинции Гронинген, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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В миреНидерландыРоссияАмстердам
 
 
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