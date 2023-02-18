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Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме

Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме - РИА Новости, 18.02.2023

Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме

Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T20:36

2023-02-18T20:36

2023-02-18T20:36

в мире

нидерланды

россия

амстердам

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ПАРИЖ, 18 фев- РИА Новости. Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра. Как сообщил Хукстра, слова которого приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), российское торговое представительство в Амстердаме будет закрыто со вторника. Он напомнил, что с понедельника будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге. По словам министра, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам. Ранее сообщалось, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство.

https://ria.ru/20230126/niderlandy-1847443868.html

нидерланды

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в мире, нидерланды, россия, амстердам