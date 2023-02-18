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США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 18.02.2023
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США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем
США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 18.02.2023
США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем
США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявила вице-президент США Камала... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:14
2023-02-18T16:14
россия
китай
пекин
игорь моргулов
камала харрис
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы также обеспокоены, что Пекин углубил свои взаимоотношения с Москвой (с начала специальной военной операции - ред.)", - сказала Харрис. На прошлой неделе посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что РФ и КНР за 2022 год в два раза нарастили долю национальных валют во взаимной торговле. Дипломат также сообщил, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html
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россия, китай, пекин, игорь моргулов, камала харрис, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Камала Харрис, Дмитрий Песков, В мире
16:14 18.02.2023
 
США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем

Вице-президент Харрис: США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы также обеспокоены, что Пекин углубил свои взаимоотношения с Москвой (с начала специальной военной операции - ред.)", - сказала Харрис.
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 20:02
Китай призвал Запад обсудить с Россией создание архитектуры безопасности
На прошлой неделе посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что РФ и КНР за 2022 год в два раза нарастили долю национальных валют во взаимной торговле. Дипломат также сообщил, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров
 
РоссияКитайПекинИгорь МоргуловКамала ХаррисДмитрий ПесковВ мире
 
 
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