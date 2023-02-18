США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем
Вице-президент Харрис: США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы также обеспокоены, что Пекин углубил свои взаимоотношения с Москвой (с начала специальной военной операции - ред.)", - сказала Харрис.
На прошлой неделе посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что РФ и КНР за 2022 год в два раза нарастили долю национальных валют во взаимной торговле. Дипломат также сообщил, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
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