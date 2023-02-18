https://ria.ru/20230218/ssha-1852866133.html

США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем

США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 18.02.2023

США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем

США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявила вице-президент США Камала... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:14

2023-02-18T16:14

2023-02-18T16:14

россия

китай

пекин

игорь моргулов

камала харрис

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы также обеспокоены, что Пекин углубил свои взаимоотношения с Москвой (с начала специальной военной операции - ред.)", - сказала Харрис. На прошлой неделе посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что РФ и КНР за 2022 год в два раза нарастили долю национальных валют во взаимной торговле. Дипломат также сообщил, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html

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китай

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, пекин, игорь моргулов, камала харрис, дмитрий песков, в мире