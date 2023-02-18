https://ria.ru/20230218/solntse-1852832611.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 18.02.2023

На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:49

2023-02-18T10:49

2023-02-18T16:21

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земля

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Как показано на графике, вспышка балла Х2.2 произошла незадолго до полуночи. Ей предшествовали несколько слабых вспышек класса С. Ранее Солнце было необычайно активно в конце декабря 2022-го — начале января 2023 года. Тогда на светиле произошли несколько вспышек класса С. Ученые назвали наблюдавшийся на рубеже 2022 и 2023 годов всплеск солнечной активности сильнейшим с 2017-го. К середине января этот период завершился, исследователи связали это с тем, что Солнце сожгло весь избыток активной энергии, вброшенный в его атмосферу. При этом на Солнце сохраняются центры активности, в том числе чрезвычайно крупные группы пятен, общая площадь которых близка к максимальным в истории значениям. Таким образом, сохранялась вероятность, что эти центры оживут повторно и серия взрывов возобновится. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

https://ria.ru/20230109/solntse-1843783224.html

https://ria.ru/20211031/solntse-1757125402.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, российская академия наук