https://ria.ru/20230218/solntse-1852832611.html
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 18.02.2023
На Солнце произошла мощная вспышка
Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:49
2023-02-18T10:49
2023-02-18T16:21
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Как показано на графике, вспышка балла Х2.2 произошла незадолго до полуночи. Ей предшествовали несколько слабых вспышек класса С. Ранее Солнце было необычайно активно в конце декабря 2022-го — начале января 2023 года. Тогда на светиле произошли несколько вспышек класса С. Ученые назвали наблюдавшийся на рубеже 2022 и 2023 годов всплеск солнечной активности сильнейшим с 2017-го. К середине января этот период завершился, исследователи связали это с тем, что Солнце сожгло весь избыток активной энергии, вброшенный в его атмосферу. При этом на Солнце сохраняются центры активности, в том числе чрезвычайно крупные группы пятен, общая площадь которых близка к максимальным в истории значениям. Таким образом, сохранялась вероятность, что эти центры оживут повторно и серия взрывов возобновится. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
https://ria.ru/20230109/solntse-1843783224.html
https://ria.ru/20211031/solntse-1757125402.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, земля, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
10:49 18.02.2023 (обновлено: 16:21 18.02.2023)
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка, которой предшествовали несколько слабых
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Как показано на графике, вспышка балла Х2.2 произошла незадолго до полуночи. Ей предшествовали несколько слабых вспышек класса С.
Ранее Солнце было необычайно активно в конце декабря 2022-го — начале января 2023 года. Тогда на светиле произошли несколько вспышек класса С.
Ученые назвали наблюдавшийся на рубеже 2022 и 2023 годов всплеск солнечной активности сильнейшим с 2017-го. К середине января этот период завершился, исследователи связали это с тем, что Солнце сожгло весь избыток активной энергии, вброшенный в его атмосферу.
При этом на Солнце сохраняются центры активности, в том числе чрезвычайно крупные группы пятен, общая площадь которых близка к максимальным в истории значениям. Таким образом, сохранялась вероятность, что эти центры оживут повторно и серия взрывов возобновится.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле
магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.