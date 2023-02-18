В Госдуме назвали Евросоюз "американской резервацией"
Депутат Шеремет: ЕС утратил самостоятельность и превратился в "американскую резервацию"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз сегодня утратил свою былую самостоятельность и превратился в "американскую резервацию".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине.
"Это циничное заявление, которое доказывает, что страны Евросоюза утратили свою былую самостоятельность и сегодня – это американская резервация, которая находится под жестким надзором со стороны США и НАТО. Спецоперация на Украине сорвала долгосрочный и продуманный план США по развалу России и ее экономики", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, страны ЕС ведут проамериканскую политику, тем самым ущемляя интересы своих собственных народов.
"Страх и раболепие европейцев перед США толкает их совершать фактически суицидный поступок - провоцировать развязывание масштабной войны с еще недавно дружественной Россией, с которой бок о бок и шаг за шагом они на взаимовыгодных отношениях смогли тогда создать конкурентную экономику и поднять уровень жизни граждан до высочайших стандартов", - подчеркнул Шеремет.
Он добавил, что в настоящее время ранее "успешная экономика (ЕС - ред.) благодаря американцам и их неразумной политике, канула в Лету".
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