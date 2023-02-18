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В Госдуме назвали Евросоюз "американской резервацией" - РИА Новости, 18.02.2023
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В Госдуме назвали Евросоюз "американской резервацией"
В Госдуме назвали Евросоюз "американской резервацией" - РИА Новости, 18.02.2023
В Госдуме назвали Евросоюз "американской резервацией"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз сегодня утратил свою былую самостоятельность и превратился в "американскую резервацию". РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T22:44
2023-02-18T22:44
в мире
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михаил шеремет
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госдума рф
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз сегодня утратил свою былую самостоятельность и превратился в "американскую резервацию". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине. "Это циничное заявление, которое доказывает, что страны Евросоюза утратили свою былую самостоятельность и сегодня – это американская резервация, которая находится под жестким надзором со стороны США и НАТО. Спецоперация на Украине сорвала долгосрочный и продуманный план США по развалу России и ее экономики", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, страны ЕС ведут проамериканскую политику, тем самым ущемляя интересы своих собственных народов. "Страх и раболепие европейцев перед США толкает их совершать фактически суицидный поступок - провоцировать развязывание масштабной войны с еще недавно дружественной Россией, с которой бок о бок и шаг за шагом они на взаимовыгодных отношениях смогли тогда создать конкурентную экономику и поднять уровень жизни граждан до высочайших стандартов", - подчеркнул Шеремет. Он добавил, что в настоящее время ранее "успешная экономика (ЕС - ред.) благодаря американцам и их неразумной политике, канула в Лету".
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в мире, сша, россия, украина, михаил шеремет, урсула фон дер ляйен, госдума рф, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Украина, Михаил Шеремет, Урсула фон дер Ляйен, Госдума РФ, Евросоюз, Еврокомиссия
22:44 18.02.2023
 
В Госдуме назвали Евросоюз "американской резервацией"

Депутат Шеремет: ЕС утратил самостоятельность и превратился в "американскую резервацию"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз сегодня утратил свою былую самостоятельность и превратился в "американскую резервацию".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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"Это циничное заявление, которое доказывает, что страны Евросоюза утратили свою былую самостоятельность и сегодня – это американская резервация, которая находится под жестким надзором со стороны США и НАТО. Спецоперация на Украине сорвала долгосрочный и продуманный план США по развалу России и ее экономики", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, страны ЕС ведут проамериканскую политику, тем самым ущемляя интересы своих собственных народов.
"Страх и раболепие европейцев перед США толкает их совершать фактически суицидный поступок - провоцировать развязывание масштабной войны с еще недавно дружественной Россией, с которой бок о бок и шаг за шагом они на взаимовыгодных отношениях смогли тогда создать конкурентную экономику и поднять уровень жизни граждан до высочайших стандартов", - подчеркнул Шеремет.
Он добавил, что в настоящее время ранее "успешная экономика (ЕС - ред.) благодаря американцам и их неразумной политике, канула в Лету".
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