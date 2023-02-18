https://ria.ru/20230218/sheremet-1852908970.html

В Госдуме назвали Евросоюз "американской резервацией"

В Госдуме назвали Евросоюз "американской резервацией" - РИА Новости, 18.02.2023

В Госдуме назвали Евросоюз "американской резервацией"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз сегодня утратил свою былую самостоятельность и превратился в "американскую резервацию". РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T22:44

2023-02-18T22:44

2023-02-18T22:44

в мире

сша

россия

украина

михаил шеремет

урсула фон дер ляйен

госдума рф

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз сегодня утратил свою былую самостоятельность и превратился в "американскую резервацию". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине. "Это циничное заявление, которое доказывает, что страны Евросоюза утратили свою былую самостоятельность и сегодня – это американская резервация, которая находится под жестким надзором со стороны США и НАТО. Спецоперация на Украине сорвала долгосрочный и продуманный план США по развалу России и ее экономики", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, страны ЕС ведут проамериканскую политику, тем самым ущемляя интересы своих собственных народов. "Страх и раболепие европейцев перед США толкает их совершать фактически суицидный поступок - провоцировать развязывание масштабной войны с еще недавно дружественной Россией, с которой бок о бок и шаг за шагом они на взаимовыгодных отношениях смогли тогда создать конкурентную экономику и поднять уровень жизни граждан до высочайших стандартов", - подчеркнул Шеремет. Он добавил, что в настоящее время ранее "успешная экономика (ЕС - ред.) благодаря американцам и их неразумной политике, канула в Лету".

https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852850163.html

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, михаил шеремет, урсула фон дер ляйен, госдума рф, евросоюз, еврокомиссия