https://ria.ru/20230218/proekt-1852882715.html

Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы"

Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы" - РИА Новости, 18.02.2023

Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы"

Более 5 миллиардов рублей уже собрано в рамках проекта "Все для Победы", сообщил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T18:24

2023-02-18T18:24

2023-02-18T18:24

общество

россия

ростов-на-дону

сергей кириенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей уже собрано в рамках проекта "Все для Победы", сообщил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В Ростове-на-Дону проходит общероссийский семинар для команд региональных волонтерских штабов. По словам Кириенко, благодаря волонтерам для миллионов людей в стране создана возможность внести свой вклад в общее дело, в общую Победу. "Есть огромное количество людей в стране, которые не могут сами оказаться в центрах гуманитарной помощи, в зоне спецоперации, но хотят внести свой вклад. Благодаря вам, благодаря проекту Народного фронта "Все для Победы" более миллиона человек в стране смогли внести свой вклад. Более 5 миллиардов рублей в рамках проекта "Все для Победы" было собрано по стране", - сказал он.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

россия

ростов-на-дону

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ростов-на-дону, сергей кириенко