Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы"
Кириенко: в рамках проекта "Все для Победы" в России собрали более пяти миллиардов рублей
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСтенд проекта Общероссийского народного фронта "Все для Победы!"
Стенд проекта Общероссийского народного фронта "Все для Победы!" . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей уже собрано в рамках проекта "Все для Победы", сообщил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В Ростове-на-Дону проходит общероссийский семинар для команд региональных волонтерских штабов.
По словам Кириенко, благодаря волонтерам для миллионов людей в стране создана возможность внести свой вклад в общее дело, в общую Победу.
"Есть огромное количество людей в стране, которые не могут сами оказаться в центрах гуманитарной помощи, в зоне спецоперации, но хотят внести свой вклад. Благодаря вам, благодаря проекту Народного фронта "Все для Победы" более миллиона человек в стране смогли внести свой вклад. Более 5 миллиардов рублей в рамках проекта "Все для Победы" было собрано по стране", - сказал он.
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