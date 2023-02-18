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Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы" - РИА Новости, 18.02.2023
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Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы"
Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы" - РИА Новости, 18.02.2023
Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы"
Более 5 миллиардов рублей уже собрано в рамках проекта "Все для Победы", сообщил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T18:24
2023-02-18T18:24
общество
россия
ростов-на-дону
сергей кириенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей уже собрано в рамках проекта "Все для Победы", сообщил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В Ростове-на-Дону проходит общероссийский семинар для команд региональных волонтерских штабов. По словам Кириенко, благодаря волонтерам для миллионов людей в стране создана возможность внести свой вклад в общее дело, в общую Победу. "Есть огромное количество людей в стране, которые не могут сами оказаться в центрах гуманитарной помощи, в зоне спецоперации, но хотят внести свой вклад. Благодаря вам, благодаря проекту Народного фронта "Все для Победы" более миллиона человек в стране смогли внести свой вклад. Более 5 миллиардов рублей в рамках проекта "Все для Победы" было собрано по стране", - сказал он.
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общество, россия, ростов-на-дону, сергей кириенко
Общество, Россия, Ростов-на-Дону, Сергей Кириенко
18:24 18.02.2023
 
Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы"

Кириенко: в рамках проекта "Все для Победы" в России собрали более пяти миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСтенд проекта Общероссийского народного фронта "Все для Победы!"
Стенд проекта Общероссийского народного фронта Все для Победы! - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд проекта Общероссийского народного фронта "Все для Победы!" . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей уже собрано в рамках проекта "Все для Победы", сообщил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В Ростове-на-Дону проходит общероссийский семинар для команд региональных волонтерских штабов.
По словам Кириенко, благодаря волонтерам для миллионов людей в стране создана возможность внести свой вклад в общее дело, в общую Победу.
"Есть огромное количество людей в стране, которые не могут сами оказаться в центрах гуманитарной помощи, в зоне спецоперации, но хотят внести свой вклад. Благодаря вам, благодаря проекту Народного фронта "Все для Победы" более миллиона человек в стране смогли внести свой вклад. Более 5 миллиардов рублей в рамках проекта "Все для Победы" было собрано по стране", - сказал он.
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ОбществоРоссияРостов-на-ДонуСергей Кириенко
 
 
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