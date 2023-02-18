https://ria.ru/20230218/premiya-1852901048.html

Стартовал прием заявок на волонтерскую премию "Мы вместе"

Стартовал прием заявок на волонтерскую премию "Мы вместе" - РИА Новости, 18.02.2023

Стартовал прием заявок на волонтерскую премию "Мы вместе"

Старт третьего сезона международной премии "Мы вместе" состоялся в Ростове-на-Дону, где проходит общероссийский семинар для команд региональных волонтерских... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T21:16

2023-02-18T21:16

2023-02-18T21:58

общество

россия

донбасс

артем метелев (депутат)

сергей кириенко

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Старт третьего сезона международной премии "Мы вместе" состоялся в Ростове-на-Дону, где проходит общероссийский семинар для команд региональных волонтерских штабов, передает корреспондент РИА Новости. Цель премии - дать признание и поддержку лидерам общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. "Премия "Мы вместе" стала событием не только российским, но и международным. У нас с каждым годом все больше заявок на нее приходит и, наверно, это очень справедливо, потому что Россия за эти годы стала мировой столицей волонтерства и добровольчества", - сказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он добавил, что такого количества неравнодушных людей нет ни в одной стране мира. "Премия "Мы вместе" это возможность показать лучших из лучших, и, во-первых, им сказать огромное спасибо и слова благодарности не только от тех людей, кому они непосредственно помогли, но и от всех россиян", - сказал Кириенко. По его мнению, если для российской молодежи примерами для подражания и образцами, героями будут победители премии "Мы вместе", то из них вырастут очень хорошие люди.Как сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, в этом году в премии появились новые номинации. "У нас проходит год наставника и педагога, поэтому мы считаем важным поддержать и лучшие проекты в сфере наставничества", - сказал он. Метелев добавил, что расширились и меры поддержки, например, призеры премии смогут получить возможность бесплатного путешествия по России, а также тиражировать свои проекты. По данным организаторов, подать заявку на премию могут российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Общий грантовый фонд премии составляет 90 миллионов рублей. Участники смогут заявить свой социально значимый проект в 11 номинаций в различных сферах, в частности, помощь незащищенным слоям населения, экология, туризм, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, образования, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранение исторической памяти. Победители премии получат общественное признание, грант на реализацию своего проекта до 3 миллионов рублей, бесплатное путешествие по России от программы "Больше, чем путешествие", информационную поддержку от партнеров и на медиаплощадках, специальную образовательную программу, включающую обучающие саммиты в Центре знаний "Машук", Мастерской управления "Сенеж", Университете креативных индустрий от арт-кластера "Таврида". В 2022 году на соискание премии поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России, 9 тысяч проектов прошли в региональный этап и получили награды от первых лиц регионов, а 127 проектов стали финалистами. В числе победителей спецноминации "МЫВМЕСТЕ - Россия" оказались люди и организации, которые оказывали системную волонтерскую и гуманитарную поддержку беженцам из Донбасса.

https://ria.ru/20230218/volontery-1852897102.html

https://ria.ru/20230203/volontery-1849440628.html

https://ria.ru/20230218/volontery-1852819136.html

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, донбасс, артем метелев (депутат), сергей кириенко, госдума рф