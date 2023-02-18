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Врио главы ЛНР оценил ситуацию в районе Кременной и Сватово
Врио главы ЛНР оценил ситуацию в районе Кременной и Сватово - РИА Новости, 18.02.2023
Врио главы ЛНР оценил ситуацию в районе Кременной и Сватово
Ситуация в районе Кременной и Сватово очень сложная, сообщил журналистам врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:49
2023-02-18T19:49
2023-02-18T19:50
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
сватово
кременная
луганская народная республика
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Ситуация в районе Кременной и Сватово очень сложная, сообщил журналистам врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Пасечник добавил, что если HIMARS используют для вывода из строя принципиально важных объектов, то "по Сватово и Рубежному можно добить чем угодно, и противник этим пользуется, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, вывести из состояния психологического состояния местных жителей".
https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852853780.html
сватово
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Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Сватово, Кременная, Луганская Народная Республика, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
19:49 18.02.2023 (обновлено: 19:50 18.02.2023)
Врио главы ЛНР оценил ситуацию в районе Кременной и Сватово
Врио главы ЛНР Пасечник назвал ситуацию в районе Кременной и Сватово очень сложной