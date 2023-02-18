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Врио главы ЛНР оценил ситуацию в районе Кременной и Сватово

Врио главы ЛНР оценил ситуацию в районе Кременной и Сватово - РИА Новости, 18.02.2023

Врио главы ЛНР оценил ситуацию в районе Кременной и Сватово

Ситуация в районе Кременной и Сватово очень сложная, сообщил журналистам врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:49

2023-02-18T19:49

2023-02-18T19:50

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

сватово

кременная

луганская народная республика

в мире

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Ситуация в районе Кременной и Сватово очень сложная, сообщил журналистам врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Пасечник добавил, что если HIMARS используют для вывода из строя принципиально важных объектов, то "по Сватово и Рубежному можно добить чем угодно, и противник этим пользуется, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, вывести из состояния психологического состояния местных жителей".

https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852853780.html

сватово

кременная

луганская народная республика

украина

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леонид пасечник, сватово, кременная, луганская народная республика, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина