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Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже

Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже - РИА Новости, 18.02.2023

Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже

В торговом центре в парижском районе Дефанс началась массовая паника после того, как человек спрыгнул с высотного этажа, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T20:16

2023-02-18T20:16

2023-02-18T20:16

париж

в мире

франция

происшествия

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. В торговом центре в парижском районе Дефанс началась массовая паника после того, как человек спрыгнул с высотного этажа, сообщил телеканал BFMTV.Отмечается, что никаких выстрелов произведено не было, о чем ранее писали пользователи в Twitter.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в Twitter, что на месте проводится полицейская операция. Он также распорядился, чтобы префект Парижа прибыл на место происшествия.Префектура Парижа призывает граждан избегать сектор, где случилось ЧП. Движение на первой ветке парижского метро нарушено.

https://ria.ru/20230210/strelba-1851313132.html

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париж, в мире, франция, происшествия, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции