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Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже
Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже - РИА Новости, 18.02.2023
Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже
В торговом центре в парижском районе Дефанс началась массовая паника после того, как человек спрыгнул с высотного этажа, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:16
2023-02-18T20:16
2023-02-18T20:16
париж
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франция
происшествия
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. В торговом центре в парижском районе Дефанс началась массовая паника после того, как человек спрыгнул с высотного этажа, сообщил телеканал BFMTV.Отмечается, что никаких выстрелов произведено не было, о чем ранее писали пользователи в Twitter.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в Twitter, что на месте проводится полицейская операция. Он также распорядился, чтобы префект Парижа прибыл на место происшествия.Префектура Парижа призывает граждан избегать сектор, где случилось ЧП. Движение на первой ветке парижского метро нарушено.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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париж, в мире, франция, происшествия, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции
Париж, В мире, Франция, Происшествия, Жеральд Дарманен, Министерство внутренних дел Франции
Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже
BFMTV: в торговом центре в Париже началась массовая паника из-за самоубийства посетителя