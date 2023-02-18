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Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже - РИА Новости, 18.02.2023
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Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже
Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже - РИА Новости, 18.02.2023
Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже
В торговом центре в парижском районе Дефанс началась массовая паника после того, как человек спрыгнул с высотного этажа, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:16
2023-02-18T20:16
париж
в мире
франция
происшествия
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. В торговом центре в парижском районе Дефанс началась массовая паника после того, как человек спрыгнул с высотного этажа, сообщил телеканал BFMTV.Отмечается, что никаких выстрелов произведено не было, о чем ранее писали пользователи в Twitter.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в Twitter, что на месте проводится полицейская операция. Он также распорядился, чтобы префект Парижа прибыл на место происшествия.Префектура Парижа призывает граждан избегать сектор, где случилось ЧП. Движение на первой ветке парижского метро нарушено.
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париж, в мире, франция, происшествия, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции
Париж, В мире, Франция, Происшествия, Жеральд Дарманен, Министерство внутренних дел Франции
20:16 18.02.2023
 
Французские СМИ сообщили о массовой панике в торговом центре в Париже

BFMTV: в торговом центре в Париже началась массовая паника из-за самоубийства посетителя

© РИА Новости / Евгений Полойко / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Париже
Автомобиль полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Автомобиль полиции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. В торговом центре в парижском районе Дефанс началась массовая паника после того, как человек спрыгнул с высотного этажа, сообщил телеканал BFMTV.
"Массовая паника началась в торговом центре "Четыре сезона" в районе Дефанс во второй половине дня в субботу. Согласно источникам в полиции, мужчина спрыгнул с высокого этажа, его падение спровоцировало шум, из-за чего в толпе началась паника", - сообщил телеканал.
Отмечается, что никаких выстрелов произведено не было, о чем ранее писали пользователи в Twitter.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в Twitter, что на месте проводится полицейская операция. Он также распорядился, чтобы префект Парижа прибыл на место происшествия.
Префектура Парижа призывает граждан избегать сектор, где случилось ЧП. Движение на первой ветке парижского метро нарушено.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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ПарижВ миреФранцияПроисшествияЖеральд ДарманенМинистерство внутренних дел Франции
 
 
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