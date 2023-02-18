https://ria.ru/20230218/orban-1852901238.html

В "лагере мира" остались только Венгрия и Ватикан, признал Орбан

В "лагере мира" остались только Венгрия и Ватикан, признал Орбан - РИА Новости, 18.02.2023

В "лагере мира" остались только Венгрия и Ватикан, признал Орбан

В настоящее время только Венгрия и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T21:17

2023-02-18T21:17

2023-02-18T21:17

в мире

виктор орбан

оон

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украина

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россия

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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. В настоящее время только Венгрия и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нас (в "лагере мира") осталось двое: Венгрия и Ватикан. На компанию жаловаться не приходится, но считаться с серьезными последствиями надо. Нам предстоит столкнуться с тем, что война будет становиться все более дикой и жестокой, поэтому надо хорошо подготовиться к тому, что тон в отношении нас также будет становиться все более жестким и беспощадным: провокации, угрозы и шантаж. Я не могу обещать, что это будет легко, но я могу обещать, что мы будем стоять на своем", - сказал в ходе речи, посвященной итогам 2022 года Орбан. Премьер Венгрии напомнил, что остальных союзников по "партии мира" они потеряли за последний год. По его словам, немцы "развернулись вместе с другими, а остальные развернулись вместе с немцами, так распался "мирный лагерь". "Едва ли можно поверить, что немцы развернулись по собственной воле. Сегодня они ведут себя так, как будто так было всегда. Современная немецкая школа - не просто переходят на другую сторону, а открыто заявляют, что сразу выпрыгнут вперед. Основательные люди, если что-то делают, то серьезно", - отметил Орбан. Ранее Орбан заявлял, что политика Германии и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период вызвала у него "культурный шок" и уменьшила веру венгров в немецкую практичность. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

https://ria.ru/20230218/sila-1852900311.html

https://ria.ru/20230216/vengriya-1852437579.html

https://ria.ru/20230215/vengriya-1852052107.html

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в мире, виктор орбан, оон, урсула фон дер ляйен, венгрия, украина, владимир зеленский, россия, ватикан