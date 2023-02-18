08:00 18.02.2023 (обновлено: 08:12 18.02.2023)
"Рассуждают вообще о другом". Кто и почему замалчивает "второй Чернобыль"
© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Давид Нармания. В Огайо находят тысячи мертвых животных, люди пьют воду только из бутылок. Но о случившемся еще в начале февраля инциденте заговорили только сейчас. РИА Новости разбиралось, что могло произойти.
Тревожный вечер пятницы
Товарный поезд компании Norflok Southern Corp, следовавший из Иллинойса в Пенсильванию, сошел с рельсов около девяти часов вечера 3 февраля близ города Ист-Палестайн в штате Огайо. Под откос ушла треть из 150 вагонов.
После аварии вспыхнул пожар. О жертвах и пострадавших ничего не сообщалось, но власти объявили чрезвычайное положение и эвакуировали более полуторы тысячи местных жителей. Пламя никак не удавалось потушить.
К 5 февраля температура в вагонах достигла критической отметки — дальнейшее повышение, по словам губернатора штата Майка Девайна, угрожало взрывом. Поэтому решились на контролируемый сброс ядовитых химикатов. Это привело к загрязнению, масштабы которого еще предстоит оценить.
© AP Photo / Gene J. PuskarГубернатор Огайо Майк Девайн у карты, на которой показан район эвакуации после крушения поезда с химикатами
© AP Photo / Gene J. Puskar
Губернатор Огайо Майк Девайн у карты, на которой показан район эвакуации после крушения поезда с химикатами
Опасный груз
Полный список того, что везли, несмотря на требования общественности, пока не обнародовали. Но достоверно известно, что в 20 вагонах был винилхлорид.
В природе это вещество существует в газообразном состоянии. Его широко используют в промышленности. Транспортируют в сжиженном виде.
Субстанция огнеопасна, выделяет угарный газ, фосген, а также хлороводород, который тяжелее воздуха, поэтому может накапливаться в складках местности — в долинах рек и оврагах.
"Очевидно, что в первую очередь именно на таких участках следует оценивать состояние воздуха", — подчеркивает доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков.
Он допускает, что аэрозоли, образовавшиеся при сгорании химикатов, распространились с атмосферными осадками на большую площадь. Как минимум в таком случае потребуется очистка почвы.
© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо
Природная катастрофа
Впрочем, пока власти больше заняты причинами, а не последствиями. В американском Национальном совете по безопасности на транспорте указали на техническую неисправность — во время движения у одного из вагонов перегрелась колесная пара, что вызвало возгорание.
Как отмечает The Washington Post, пламя вспыхнуло, когда состав проезжал через город Литония. В 20 километрах от места аварии. Выводы специальной комиссии пока не окончательные.
Через пять дней после происшествия эвакуированным разрешили вернуться. Однако люди жалуются на неприятный запах и плохое самочувствие, головную боль, тошноту. "В тот вечер (когда сбросили химикаты. — Прим. ред.) у меня возникла резь в глазах. Потом — ужасная головная боль. Губы, язык, горло жгло так, что я заказала стакан воды со льдом, смочила салфетки и дышала через них, посасывая лед", — рассказывает местная жительница Надин Люси Стрэйл.
В местных реках собрали около 3500 мертвых рыб. Вода покрыта маслянистыми пятнами. Домашние животные болеют, некоторые погибли.
Однако власти штата уверяют, что содержание опасных веществ в воде и воздухе не превышает нормы. Правда, рекомендуют пить бутилированную воду. По словам Стрэйл, никаких других инструкций не поступало.
© AP Photo / Gene J. PuskarКонтролируемый поджог химикатов после крушения грузового поезда в штате Огайо, США
© AP Photo / Gene J. Puskar
Контролируемый поджог химикатов после крушения грузового поезда в штате Огайо, США
"Переименуйте в Киев"
Чиновники ищут виноватых. Так, губернатор соседней Пенсильвании заявил, что компания Norfolk Southern Corp, владелец потерпевшего крушение состава, не согласовала план действий после катастрофы с властями. И предоставила ложную информацию о последствиях сброса химикатов.
А сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс возлагает ответственность на министра транспорта Пита Буттиджича.
"О том, что спустя две недели реки все в таком же состоянии, он не говорит. Как и о том, что аварийность на железной дороге критическая. Зато его волнует засилье среди строителей белых мужчин", — возмущается политик.
К слову, на следующий день после этого публичного выпада, случился очередной инцидент — 16 февраля сошел с рельсов поезд с химикатами в пригороде Детройта. Правда, как утверждают в мэрии, опасности загрязнения в этот раз нет.
Но простых людей это не успокаивает. Видео катастрофы публикуют в соцсетях с хештегом "второй Чернобыль". А местным советуют переименовать Ист-Палестайн, где произошла авария, в Киев, иронично замечая, что в таком случае "есть шанс привлечь внимание Джо Байдена".