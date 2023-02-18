https://ria.ru/20230218/ogayo-1852730705.html

"Рассуждают вообще о другом". Кто и почему замалчивает "второй Чернобыль"

"Рассуждают вообще о другом". Кто и почему замалчивает "второй Чернобыль" - РИА Новости, 18.02.2023

"Рассуждают вообще о другом". Кто и почему замалчивает "второй Чернобыль"

В Огайо находят тысячи мертвых животных, люди пьют воду только из бутылок. Но о случившемся еще в начале февраля инциденте заговорили только сейчас. РИА Новости РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:12

в мире

огайо

пенсильвания

иллинойс

пит буттиджич

джо байден

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Давид Нармания. В Огайо находят тысячи мертвых животных, люди пьют воду только из бутылок. Но о случившемся еще в начале февраля инциденте заговорили только сейчас. РИА Новости разбиралось, что могло произойти.Тревожный вечер пятницыТоварный поезд компании Norflok Southern Corp, следовавший из Иллинойса в Пенсильванию, сошел с рельсов около девяти часов вечера 3 февраля близ города Ист-Палестайн в штате Огайо. Под откос ушла треть из 150 вагонов.После аварии вспыхнул пожар. О жертвах и пострадавших ничего не сообщалось, но власти объявили чрезвычайное положение и эвакуировали более полуторы тысячи местных жителей. Пламя никак не удавалось потушить.К 5 февраля температура в вагонах достигла критической отметки — дальнейшее повышение, по словам губернатора штата Майка Девайна, угрожало взрывом. Поэтому решились на контролируемый сброс ядовитых химикатов. Это привело к загрязнению, масштабы которого еще предстоит оценить.Опасный грузПолный список того, что везли, несмотря на требования общественности, пока не обнародовали. Но достоверно известно, что в 20 вагонах был винилхлорид.В природе это вещество существует в газообразном состоянии. Его широко используют в промышленности. Транспортируют в сжиженном виде.Субстанция огнеопасна, выделяет угарный газ, фосген, а также хлороводород, который тяжелее воздуха, поэтому может накапливаться в складках местности — в долинах рек и оврагах."Очевидно, что в первую очередь именно на таких участках следует оценивать состояние воздуха", — подчеркивает доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков.Он допускает, что аэрозоли, образовавшиеся при сгорании химикатов, распространились с атмосферными осадками на большую площадь. Как минимум в таком случае потребуется очистка почвы.Природная катастрофаВпрочем, пока власти больше заняты причинами, а не последствиями. В американском Национальном совете по безопасности на транспорте указали на техническую неисправность — во время движения у одного из вагонов перегрелась колесная пара, что вызвало возгорание.Как отмечает The Washington Post, пламя вспыхнуло, когда состав проезжал через город Литония. В 20 километрах от места аварии. Выводы специальной комиссии пока не окончательные.Через пять дней после происшествия эвакуированным разрешили вернуться. Однако люди жалуются на неприятный запах и плохое самочувствие, головную боль, тошноту. "В тот вечер (когда сбросили химикаты. — Прим. ред.) у меня возникла резь в глазах. Потом — ужасная головная боль. Губы, язык, горло жгло так, что я заказала стакан воды со льдом, смочила салфетки и дышала через них, посасывая лед", — рассказывает местная жительница Надин Люси Стрэйл.В местных реках собрали около 3500 мертвых рыб. Вода покрыта маслянистыми пятнами. Домашние животные болеют, некоторые погибли.Однако власти штата уверяют, что содержание опасных веществ в воде и воздухе не превышает нормы. Правда, рекомендуют пить бутилированную воду. По словам Стрэйл, никаких других инструкций не поступало."Переименуйте в Киев"Чиновники ищут виноватых. Так, губернатор соседней Пенсильвании заявил, что компания Norfolk Southern Corp, владелец потерпевшего крушение состава, не согласовала план действий после катастрофы с властями. И предоставила ложную информацию о последствиях сброса химикатов.А сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс возлагает ответственность на министра транспорта Пита Буттиджича."О том, что спустя две недели реки все в таком же состоянии, он не говорит. Как и о том, что аварийность на железной дороге критическая. Зато его волнует засилье среди строителей белых мужчин", — возмущается политик.К слову, на следующий день после этого публичного выпада, случился очередной инцидент — 16 февраля сошел с рельсов поезд с химикатами в пригороде Детройта. Правда, как утверждают в мэрии, опасности загрязнения в этот раз нет.Но простых людей это не успокаивает. Видео катастрофы публикуют в соцсетях с хештегом "второй Чернобыль". А местным советуют переименовать Ист-Палестайн, где произошла авария, в Киев, иронично замечая, что в таком случае "есть шанс привлечь внимание Джо Байдена".

https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, огайо, пенсильвания, иллинойс, пит буттиджич, джо байден