https://ria.ru/20230217/ogayo-1852567451.html

Тошнота и страх: Огайо переживает крушение поезда с химикатами

Тошнота и страх: Огайо переживает крушение поезда с химикатами - РИА Новости, 17.02.2023

Тошнота и страх: Огайо переживает крушение поезда с химикатами

Головные боли, тошнота, злость и страх за будущее детей – так жители американского штата Огайо описали РИА Новости свое состояние после произошедшего в начале... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T06:30

2023-02-17T06:30

2023-02-17T06:43

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Головные боли, тошнота, злость и страх за будущее детей – так жители американского штата Огайо описали РИА Новости свое состояние после произошедшего в начале месяца крушения грузового поезда с опасными химическими веществами. Несколько десятков вагонов с химикатами сошли с рельсов в районе городка Ист Палистайн на границе Огайо и Пенсильвании 3 февраля. Вскоре местным жителям рекомендовали эвакуироваться, а специалисты вскрыли цистерны, чтобы провести контролируемый поджог химикатов. В результате в воздухе и на земле оказались винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и этиленгликоль монобутиловый, на месте поджога стоял густой черный дым. Однако спустя пять дней район объявили безопасным, людям разрешили вернуться домой. История, поначалу практически не получившая внимания СМИ, вышла на первые полосы, когда соцсети заполнили кадры погибших животных и рассказы людей о плохом самочувствии. Несмотря на то что спустя почти две недели после аварии глава агентства защиты окружающей среды США заявил, что воздух в регионе не содержит опасных химических веществ и ни в одном из проверенных 480 домов не выявили содержания винилхлорида или хлористого водорода, жители задаются вопросами не столько о том, что произошло, но почему к их проблемам не было должного внимания и что будет с ними потом. Боль и неизвестность "В тот вечер у меня как никогда резало глаза и потом началась ужасная головная боль. Губы, язык, горло – жгло до такой степени, что я заказала стакан воды со льдом, смочила ей салфетки, чтобы закрыть ноздри, и начала сосать лед", – рассказала РИА Новости Надин Люси Стрэил о том, что пережила 7 февраля – в день, когда власти провели контролируемый поджог химикатов. В тот вечер она ужинала в ресторане неподалеку от места аварии. По словам женщины, капли не помогли избавиться от неприятных ощущений в глазах, а на следующий день по всему телу начался зуд. "У моих соседей – то же самое. Давление подскочило", – жалуется она. Хизер Энн живет больше чем в шести километрах от места аварии. Но и такое расстояние не уберегло ее – в день поджога химикатов у нее кружилась голова, через неделю она с трудом дышала, когда в воздухе оставался неприятный запах, а сейчас остаются трудности с дыханием вместе головными болями и жжением на коже. Жители Ист Палестайна говорят, что вымотаны психологически. Эрика Морроу рассказала РИА Новости, что несмотря на то, что в ее семье никто не испытывает какого-либо недомогания, она чувствует "обеспокоенность, злость и опустошение из-за неопределенности о будущем семьи и всего района". "Я не верю, что воздух и вода могут быть не опасны", – отмечает женщина. Ей вторит Хизер Энн: "Я не уверена в той информации, которую сейчас местным жителям дают эксперты". Она негодует из-за того, что не было более масштабной эвакуации. Но она отмечает, что некоторые жители верят информации властей и "не беспокоятся". На вопрос о том, достаточно ли власти предоставляют информации местным жителям, она отвечает отрицательно. Вода бывает разная Дженна Харрис живет в восьми километрах от места аварии и, по ее словам, не испытывает из-за нее проблем со здоровьем. В США далеко не все жители пользуются водопроводной водой, которая идет от муниципальных сетей. Многие, особенно в сельской местности, зависят от собственных источников – скважин, к которым подключается конкретный участок. В таких случаях очистку воды производит само домохозяйство и власти не несут ответственности за качество потребляемой людьми воды. Харрис рассказала, что с момента аварии использует лишь бутилированную воду. Она негодует, что "никто из властей" официально не рекомендовал местным жителям не употреблять воду из своих скважин. В среду губернатор Огайо заявил, что городская водопроводная вода в районе крушения поезда отвечает предъявляемым требованиям. На следующий день глава агентства по защите окружающей среды уточнил, всем, кто не подключал дома к городской системе, а пользуется собственными скважинами, следует провести тесты и до получения результатов использовать бутилированную воду. От нормального "сейчас" до страшного "потом" "Мы не получаем какой-либо четкой информации от властей о том, что мы, жители Ист Палестайна, должны делать. Им хочется, чтобы все стало как обычно, наши дети в понедельник пошли в школу, и я волнуюсь каждый день, ведь школа гораздо ближе (к месту аварии – ред.)", – сетует Дженна Харрис. Она ведет активную кампанию в соцсетях, пытаясь найти ответы на свои вопросы и помочь тем, кто как и она оказался в сложной ситуации. Самое большое негодование местной жительницы вызывает неопределенность возможных последствий отравления для ее детей 11 и восьми лет. Женщина задается вопросами о том, насколько властям удается обеспечивать безопасность детей в школах в существующих условиях. В Twitter местного школьного округа между тем – фотографии улыбающихся детей, празднующих День святого Валентина, побеждающих в математической олимпиаде и играющих в баскетбол. Женщина рассказывает, что были "слухи о том, что детей не будут пускать на прогулки", однако это по-прежнему происходит, хотя родители не знают, подвергли ли обработке детскую площадку и территорию вокруг школы.

https://ria.ru/20230216/relsy-1852547262.html

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https://ria.ru/20230215/ssha-1852089969.html

https://ria.ru/20230216/krushenie-1852553885.html

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