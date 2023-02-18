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Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 18.02.2023
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Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 18.02.2023
Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к середине июля, над решением этой задачи ведется работа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:00
2023-02-18T22:32
в мире
швеция
финляндия
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к середине июля, над решением этой задачи ведется работа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на ее сайте. "Я продолжаю активно работать, чтобы обеспечить их членство до вильнюсского саммита", — сказал он. Ранее сообщалось, что саммит лидеров стран НАТО состоится в литовской столице 11-12 июля 2023 года. Столтенберг напомнил, что на данный момент ратификация документов, необходимых для вхождения в состав НАТО Швеции и Финляндии, прошла в 28 из 30 стран альянса."Остались Турция и Венгрия. &lt;…&gt; Я призываю все страны — члены завершить ратификацию", — сказал он.
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в мире, швеция, финляндия, йенс столтенберг, нато
В мире, Швеция, Финляндия, Йенс Столтенберг, НАТО
16:00 18.02.2023 (обновлено: 22:32 18.02.2023)
 
Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Столтенберг: Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к середине июля

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к середине июля, над решением этой задачи ведется работа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на ее сайте.
"Я продолжаю активно работать, чтобы обеспечить их членство до вильнюсского саммита", — сказал он.
Ранее сообщалось, что саммит лидеров стран НАТО состоится в литовской столице 11-12 июля 2023 года.
Столтенберг напомнил, что на данный момент ратификация документов, необходимых для вхождения в состав НАТО Швеции и Финляндии, прошла в 28 из 30 стран альянса.
"Остались Турция и Венгрия. <…> Я призываю все страны — члены завершить ратификацию", — сказал он.
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