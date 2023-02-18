https://ria.ru/20230218/nato-1852864027.html
Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 18.02.2023
Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к середине июля, над решением этой задачи ведется работа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:00
2023-02-18T16:00
2023-02-18T22:32
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финляндия
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к середине июля, над решением этой задачи ведется работа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на ее сайте. "Я продолжаю активно работать, чтобы обеспечить их членство до вильнюсского саммита", — сказал он. Ранее сообщалось, что саммит лидеров стран НАТО состоится в литовской столице 11-12 июля 2023 года. Столтенберг напомнил, что на данный момент ратификация документов, необходимых для вхождения в состав НАТО Швеции и Финляндии, прошла в 28 из 30 стран альянса."Остались Турция и Венгрия. <…> Я призываю все страны — члены завершить ратификацию", — сказал он.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, йенс столтенберг, нато
В мире, Швеция, Финляндия, Йенс Столтенберг, НАТО
16:00 18.02.2023 (обновлено: 22:32 18.02.2023)
Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Столтенберг: Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к середине июля