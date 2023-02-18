https://ria.ru/20230218/nato-1852857868.html
Столтенберг сделал дерзкое заявление о России
Столтенберг сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 18.02.2023
Столтенберг сделал дерзкое заявление о России
Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:59
2023-02-18T14:59
2023-02-18T14:59
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. Прямая трансляция мероприятия опубликована на YouTube-канале BR24.По словам генсека, альянс должен активно вооружаться, модернизировать свои армии и готовиться к продолжению противостояния.Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО готовилась к военным действиям в Восточной Европе с 2014 года. Российская специальная операция "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны, уточнил он.
https://ria.ru/20230218/ataka-1852808909.html
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Политика, Россия, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, Евросоюз, США
Столтенберг сделал дерзкое заявление о России
Столтенберг назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для НАТО с победой России