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Столтенберг сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 18.02.2023
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Столтенберг сделал дерзкое заявление о России
Столтенберг сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 18.02.2023
Столтенберг сделал дерзкое заявление о России
Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:59
2023-02-18T14:59
политика
россия
нато
украина
йенс столтенберг
евросоюз
сша
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. Прямая трансляция мероприятия опубликована на YouTube-канале BR24.По словам генсека, альянс должен активно вооружаться, модернизировать свои армии и готовиться к продолжению противостояния.Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО готовилась к военным действиям в Восточной Европе с 2014 года. Российская специальная операция "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны, уточнил он.
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политика, россия, нато, украина, йенс столтенберг, евросоюз, сша
Политика, Россия, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, Евросоюз, США
14:59 18.02.2023
 
Столтенберг сделал дерзкое заявление о России

Столтенберг назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для НАТО с победой России

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. Прямая трансляция мероприятия опубликована на YouTube-канале BR24.
"Многие боятся, что наша поддержка в отношении Украины может привести к эскалации конфликта. Позвольте мне внести ясность: свободных от риска вариантов не существует. Но самым большим риском будет, если Путин победит", — заявил он.
По словам генсека, альянс должен активно вооружаться, модернизировать свои армии и готовиться к продолжению противостояния.
Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО готовилась к военным действиям в Восточной Европе с 2014 года. Российская специальная операция "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны, уточнил он.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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