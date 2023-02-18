https://ria.ru/20230218/nato-1852857868.html

Столтенберг сделал дерзкое заявление о России

Столтенберг сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 18.02.2023

Столтенберг сделал дерзкое заявление о России

Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:59

2023-02-18T14:59

2023-02-18T14:59

политика

россия

нато

украина

йенс столтенберг

евросоюз

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. Прямая трансляция мероприятия опубликована на YouTube-канале BR24.По словам генсека, альянс должен активно вооружаться, модернизировать свои армии и готовиться к продолжению противостояния.Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО готовилась к военным действиям в Восточной Европе с 2014 года. Российская специальная операция "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны, уточнил он.

https://ria.ru/20230218/ataka-1852808909.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, нато, украина, йенс столтенберг, евросоюз, сша