Рейтинг@Mail.ru
Медведев перевел слова Столтенберга на понятный язык - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/medvedev-1852859620.html
Медведев перевел слова Столтенберга на понятный язык
Медведев перевел слова Столтенберга на понятный язык - РИА Новости, 19.02.2023
Медведев перевел слова Столтенберга на понятный язык
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО опаснее, чем риск... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-18T15:29
2023-02-19T01:46
россия
дмитрий медведев
йенс столтенберг
нато
в мире
украина
европа
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:20:2742:1562_1920x0_80_0_0_28460172c6acc074c0f9fd1b8f790b54.jpg
МОСКВА,18 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО опаснее, чем риск эскалации конфликта на Украине, по мнению Медведева, это значит, что для альянса риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы РФ.Ранее Столтенберг заявил, что поддержка Украины несет для НАТО определенные риски, однако самый большой риск - это победа Россия."Ну как же они обгадились там в НАТО. Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230218/ataka-1852808909.html
https://ria.ru/20230218/khersh-1852810867.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, йенс столтенберг, нато, в мире, украина, европа, ситуация в днр и лнр
Россия, Дмитрий Медведев, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире, Украина, Европа, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:29 18.02.2023 (обновлено: 01:46 19.02.2023)
 
Медведев перевел слова Столтенберга на понятный язык

Медведев назвал слова генсека НАТО Столтенберга о риске победы России проявлением страха

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА,18 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО опаснее, чем риск эскалации конфликта на Украине, по мнению Медведева, это значит, что для альянса риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы РФ.
Ранее Столтенберг заявил, что поддержка Украины несет для НАТО определенные риски, однако самый большой риск - это победа Россия.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 02:12
"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО
"Ну как же они обгадились там в НАТО. Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 03:45Специальная военная операция на Украине
Херш назвал мнение США о победе Украины самоубийственным
 
РоссияДмитрий МедведевЙенс СтолтенбергНАТОВ миреУкраинаЕвропаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала