https://ria.ru/20230218/medvedev-1852859620.html

Медведев перевел слова Столтенберга на понятный язык

Медведев перевел слова Столтенберга на понятный язык - РИА Новости, 19.02.2023

Медведев перевел слова Столтенберга на понятный язык

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО опаснее, чем риск... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-18T15:29

2023-02-18T15:29

2023-02-19T01:46

россия

дмитрий медведев

йенс столтенберг

нато

в мире

украина

европа

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА,18 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО опаснее, чем риск эскалации конфликта на Украине, по мнению Медведева, это значит, что для альянса риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы РФ.Ранее Столтенберг заявил, что поддержка Украины несет для НАТО определенные риски, однако самый большой риск - это победа Россия."Ну как же они обгадились там в НАТО. Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230218/ataka-1852808909.html

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россия

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, йенс столтенберг, нато, в мире, украина, европа, ситуация в днр и лнр