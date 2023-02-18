https://ria.ru/20230218/kitay-1852853935.html

Китай подготовит документ с изложением позиции по урегулированию на Украине

Китай подготовит документ с изложением позиции по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.02.2023

Китай подготовит документ с изложением позиции по урегулированию на Украине

Пекин подготовит к концу февраля документ с изложением своей точки зрения на урегулирование конфликта на Украине, заявил член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:13

2023-02-18T14:13

2023-02-18T16:53

в мире

китай

украина

ван и (политик)

си цзиньпин

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ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. Пекин подготовит к концу февраля документ с изложением своей точки зрения на урегулирование конфликта на Украине, заявил член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности. Кроме того, китайский лидер призывал поддерживать усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.Ван И добавил, что в документе Пекин повторит тезис о том, что ядерные войны не должны вестись и их невозможно выиграть. Также Китай призовет выступить против атак на атомные электростанции и ядерные объекты для предотвращения ядерной катастрофы. Помимо этого, речь будет идти о недопущении применения химического и биологического оружия. Подытоживая, дипломат отметил, что усилия Китая по содействию миру продолжатся.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Президент Украины Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.Запад постоянно призывает Москву к переговорам, готовность к которым Кремль проявляет, но при этом в США игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но киевский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230217/zakharova-1852804784.html

https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html

китай

украина

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в мире, китай, украина, ван и (политик), си цзиньпин