14:13 18.02.2023 (обновлено: 16:53 18.02.2023)
Китай подготовит документ с изложением позиции по урегулированию на Украине
КНР подготовит документ с изложением позиции по урегулированию на Украине к концу февраля
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. Пекин подготовит к концу февраля документ с изложением своей точки зрения на урегулирование конфликта на Украине, заявил член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Китай представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского вопроса", — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности. Кроме того, китайский лидер призывал поддерживать усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.
Ван И добавил, что в документе Пекин повторит тезис о том, что ядерные войны не должны вестись и их невозможно выиграть. Также Китай призовет выступить против атак на атомные электростанции и ядерные объекты для предотвращения ядерной катастрофы. Помимо этого, речь будет идти о недопущении применения химического и биологического оружия. Подытоживая, дипломат отметил, что усилия Китая по содействию миру продолжатся.
17 февраля, 23:54Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Президент Украины Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Запад постоянно призывает Москву к переговорам, готовность к которым Кремль проявляет, но при этом в США игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но киевский режим в этом не заинтересован.