https://ria.ru/20230218/khersh-1852819720.html

США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш

США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш - РИА Новости, 18.02.2023

США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш

США своими враждебными действиями лишь сплотили российский народ вокруг президента Владимира Путина, заявил автор расследования о подрыве "Северных потоков",... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:27

2023-02-18T08:27

2023-02-18T10:11

в мире

сша

россия

владимир путин

джо байден

сеймур херш

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НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. США своими враждебными действиями лишь сплотили российский народ вокруг президента Владимира Путина, заявил автор расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу consortiumnews.com. Он напомнил о появившихся год назад многочисленных публикациях о якобы плохом здоровье президента. "Британцы писали гораздо больше, чем мы, но мы также много говорили — "он выглядит больным", было много спекуляций", — отметил журналист. При этом он подчеркнул, что не поддерживает начало боевых действий на Украине.Журналист назвал их "намного более враждебными", чем президент США Джо Байден."Эти трое: Нуланд, Блинкен и Салливан, я думаю, они сильно на него (президента США. — Прим. ред.) давили. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это почти личное, я думаю", — заключил он.Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.На прошлой неделе он опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист.Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230218/khersh-1852811542.html

https://ria.ru/20230210/mir-1850999287.html

https://ria.ru/20230218/khersh-1852811215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, сеймур херш