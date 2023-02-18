Рейтинг@Mail.ru
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/khersh-1852819720.html
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш - РИА Новости, 18.02.2023
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш
США своими враждебными действиями лишь сплотили российский народ вокруг президента Владимира Путина, заявил автор расследования о подрыве "Северных потоков",... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:27
2023-02-18T10:11
в мире
сша
россия
владимир путин
джо байден
сеймур херш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. США своими враждебными действиями лишь сплотили российский народ вокруг президента Владимира Путина, заявил автор расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу consortiumnews.com. Он напомнил о появившихся год назад многочисленных публикациях о якобы плохом здоровье президента. "Британцы писали гораздо больше, чем мы, но мы также много говорили — "он выглядит больным", было много спекуляций", — отметил журналист. При этом он подчеркнул, что не поддерживает начало боевых действий на Украине.Журналист назвал их "намного более враждебными", чем президент США Джо Байден."Эти трое: Нуланд, Блинкен и Салливан, я думаю, они сильно на него (президента США. — Прим. ред.) давили. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это почти личное, я думаю", — заключил он.Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.На прошлой неделе он опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист.Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852811542.html
https://ria.ru/20230210/mir-1850999287.html
https://ria.ru/20230218/khersh-1852811215.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, сеймур херш
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Сеймур Херш
08:27 18.02.2023 (обновлено: 10:11 18.02.2023)
 
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш

Журналист Херш заявил, что США своими действиями сплотили российский народ вокруг Путина

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. США своими враждебными действиями лишь сплотили российский народ вокруг президента Владимира Путина, заявил автор расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу consortiumnews.com.
"Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь", — сказал Херш.
Он напомнил о появившихся год назад многочисленных публикациях о якобы плохом здоровье президента.
"Британцы писали гораздо больше, чем мы, но мы также много говорили — "он выглядит больным", было много спекуляций", — отметил журналист.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Вчера, 04:01
Херш допустил раскрытие подробностей подрыва "Северных потоков"
При этом он подчеркнул, что не поддерживает начало боевых действий на Украине.

"Но то, что мы сделали поведением, которое я описываю, — мы дали ему повод, из-за которого народ поддерживает его. Эти ребята с их формулировками, это правительство: Блинкен (госсекретарь. — Прим. ред.), Салливан (советник по национальной безопасности. — Прим. ред.) и Нуланд (замгоссекретаря. — Прим. ред.) — они очень воинственные", — подчеркнул Херш.

Журналист назвал их "намного более враждебными", чем президент США Джо Байден.
"Эти трое: Нуланд, Блинкен и Салливан, я думаю, они сильно на него (президента США. — Прим. ред.) давили. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это почти личное, я думаю", — заключил он.
Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 03:16
В США рассказали, как Путин изменил мир
На прошлой неделе он опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист.
Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
Вчера, 03:56Специальная военная операция на Украине
Американский журналист Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденСеймур Херш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала