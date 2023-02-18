https://ria.ru/20230218/khersh-1852819720.html
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш - РИА Новости, 18.02.2023
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш
США своими враждебными действиями лишь сплотили российский народ вокруг президента Владимира Путина, заявил автор расследования о подрыве "Северных потоков",... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:27
2023-02-18T08:27
2023-02-18T10:11
в мире
сша
россия
владимир путин
джо байден
сеймур херш
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НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. США своими враждебными действиями лишь сплотили российский народ вокруг президента Владимира Путина, заявил автор расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу consortiumnews.com. Он напомнил о появившихся год назад многочисленных публикациях о якобы плохом здоровье президента. "Британцы писали гораздо больше, чем мы, но мы также много говорили — "он выглядит больным", было много спекуляций", — отметил журналист. При этом он подчеркнул, что не поддерживает начало боевых действий на Украине.Журналист назвал их "намного более враждебными", чем президент США Джо Байден."Эти трое: Нуланд, Блинкен и Салливан, я думаю, они сильно на него (президента США. — Прим. ред.) давили. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это почти личное, я думаю", — заключил он.Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.На прошлой неделе он опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист.Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852811542.html
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https://ria.ru/20230218/khersh-1852811215.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, сеймур херш
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Сеймур Херш
08:27 18.02.2023 (обновлено: 10:11 18.02.2023)
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш
Журналист Херш заявил, что США своими действиями сплотили российский народ вокруг Путина
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости.
США своими враждебными действиями лишь сплотили российский народ вокруг президента Владимира Путина, заявил автор расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу consortiumnews.com
.
"Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь", — сказал Херш.
Он напомнил о появившихся год назад многочисленных публикациях о якобы плохом здоровье президента.
"Британцы писали гораздо больше, чем мы, но мы также много говорили — "он выглядит больным", было много спекуляций", — отметил журналист.
При этом он подчеркнул, что не поддерживает начало боевых действий на Украине.
"Но то, что мы сделали поведением, которое я описываю, — мы дали ему повод, из-за которого народ поддерживает его. Эти ребята с их формулировками, это правительство: Блинкен (госсекретарь. — Прим. ред.), Салливан (советник по национальной безопасности. — Прим. ред.) и Нуланд (замгоссекретаря. — Прим. ред.) — они очень воинственные", — подчеркнул Херш.
Журналист назвал их "намного более враждебными", чем президент США Джо Байден
.
"Эти трое: Нуланд, Блинкен и Салливан, я думаю, они сильно на него (президента США. — Прим. ред.) давили. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это почти личное, я думаю", — заключил он.
Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.
На прошлой неделе он опубликовал статью
о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист.
Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.