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Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш - РИА Новости, 18.02.2023
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Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш
Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш - РИА Новости, 18.02.2023
Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш
Белый дом не признается в подрыве "Северного потока" и будет заставлять людей молчать, но о произошедшем знают представители бизнеса, занимающегося... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T04:06
2023-02-18T04:36
в мире
сша
джо байден
северный поток
авария на "северных потоках"
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НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. Белый дом не признается в подрыве "Северного потока" и будет заставлять людей молчать, но о произошедшем знают представители бизнеса, занимающегося трубопроводами, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Consortiumnews.com. Журналист ответил отрицательно на вопрос о том, надеется ли он, что конгресс США может захотеть изучить его публикацию. "Последнее, что сделал бы Белый дом... Послушайте, они никогда не скажут: "Мы сдаемся". Они просто никогда этого не сделают, потому что не могут. Так что они продолжат эту историю и будут давить на людей, чтобы они не болтали. &lt;...&gt; Но это и не важно. Послушайте, в трубопроводном бизнесе есть целое сообщество. Они знают, что случилось, но они не будут говорить, потому что они хотят продолжать получать контракты", — сказал Херш. На минувшей неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852811542.html
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в мире, сша, джо байден, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, США, Джо Байден, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
04:06 18.02.2023 (обновлено: 04:36 18.02.2023)
 
Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш

Херш: Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", будет заставлять людей молчать

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. Белый дом не признается в подрыве "Северного потока" и будет заставлять людей молчать, но о произошедшем знают представители бизнеса, занимающегося трубопроводами, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Consortiumnews.com.
Журналист ответил отрицательно на вопрос о том, надеется ли он, что конгресс США может захотеть изучить его публикацию.
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Херш допустил раскрытие подробностей подрыва "Северных потоков"
"Последнее, что сделал бы Белый дом... Послушайте, они никогда не скажут: "Мы сдаемся". Они просто никогда этого не сделают, потому что не могут. Так что они продолжат эту историю и будут давить на людей, чтобы они не болтали. <...> Но это и не важно. Послушайте, в трубопроводном бизнесе есть целое сообщество. Они знают, что случилось, но они не будут говорить, потому что они хотят продолжать получать контракты", — сказал Херш.
На минувшей неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
00:49
Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков"
 
В миреСШАДжо БайденСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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