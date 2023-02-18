https://ria.ru/20230218/khersh-1852811895.html

Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш

Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш - РИА Новости, 18.02.2023

Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш

Белый дом не признается в подрыве "Северного потока" и будет заставлять людей молчать, но о произошедшем знают представители бизнеса, занимающегося... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T04:06

2023-02-18T04:06

2023-02-18T04:36

в мире

сша

джо байден

северный поток

авария на "северных потоках"

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НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. Белый дом не признается в подрыве "Северного потока" и будет заставлять людей молчать, но о произошедшем знают представители бизнеса, занимающегося трубопроводами, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Consortiumnews.com. Журналист ответил отрицательно на вопрос о том, надеется ли он, что конгресс США может захотеть изучить его публикацию. "Последнее, что сделал бы Белый дом... Послушайте, они никогда не скажут: "Мы сдаемся". Они просто никогда этого не сделают, потому что не могут. Так что они продолжат эту историю и будут давить на людей, чтобы они не болтали. <...> Но это и не важно. Послушайте, в трубопроводном бизнесе есть целое сообщество. Они знают, что случилось, но они не будут говорить, потому что они хотят продолжать получать контракты", — сказал Херш. На минувшей неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.

https://ria.ru/20230218/khersh-1852811542.html

https://ria.ru/20230218/diversiya-1852806156.html

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в мире, сша, джо байден, северный поток, авария на "северных потоках"