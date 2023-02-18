04:06 18.02.2023 (обновлено: 04:36 18.02.2023)
Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш
Херш: Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", будет заставлять людей молчать
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. Белый дом не признается в подрыве "Северного потока" и будет заставлять людей молчать, но о произошедшем знают представители бизнеса, занимающегося трубопроводами, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Consortiumnews.com.
Журналист ответил отрицательно на вопрос о том, надеется ли он, что конгресс США может захотеть изучить его публикацию.
"Последнее, что сделал бы Белый дом... Послушайте, они никогда не скажут: "Мы сдаемся". Они просто никогда этого не сделают, потому что не могут. Так что они продолжат эту историю и будут давить на людей, чтобы они не болтали. <...> Но это и не важно. Послушайте, в трубопроводном бизнесе есть целое сообщество. Они знают, что случилось, но они не будут говорить, потому что они хотят продолжать получать контракты", — сказал Херш.
На минувшей неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.