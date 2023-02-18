https://ria.ru/20230218/khersh-1852811542.html
Херш допустил раскрытие подробностей подрыва "Северных потоков"
Херш допустил раскрытие подробностей подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 18.02.2023
Херш допустил раскрытие подробностей подрыва "Северных потоков"
Автор расследования о подрыве "Северных потоков" Сеймур Херш может написать больше о "механизме" подготовки Вашингтона к диверсии. Об этом сам журналист сообщил РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T04:01
2023-02-18T04:01
2023-02-18T06:06
в мире
сша
джо байден
северный поток
авария на "северных потоках"
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НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. Автор расследования о подрыве "Северных потоков" Сеймур Херш может написать больше о "механизме" подготовки Вашингтона к диверсии. Об этом сам журналист сообщил в интервью порталу consortiumnews.com.Собеседник издания подчернкул, что подготовка подрыва проходила в большом секрете."Президент (США — ред.) лишь узнал, что "мы можем это сделать". Возможно, я напишу больше о механизме (подготовки — ред.)", — пояснил журналистХерш уточнил, что норвежцы указали американским подводникам, где им следует заложить взрывчатку — на мелководье, между Швецией и Данией. По его мнению, власти двух стран имеют право объяснить, "что они знали, а что не знали"."И когда президент (США. — Прим. ред.) делает это, люди, которые были вовлечены в планирование… Поверьте мне, Белый дом не знает, кто это, и что это, и что происходит — это разделение такого уровня, это очень сложно", — добавил собеседник портала.При этом, по словам Херша, вовлеченные в это люди не могли поверить в то, что совершил Байден.На прошлой неделе лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на "Северных потока". По его информации, летом 2022 года, во время учений НАТО Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения, однако, опровергают.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852807812.html
https://ria.ru/20230218/diversiya-1852806156.html
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, США, Джо Байден, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
04:01 18.02.2023 (обновлено: 06:06 18.02.2023)
Херш допустил раскрытие подробностей подрыва "Северных потоков"
Херш допустил возможность публикации новых материалов по взрывам на "Северных потоках"
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости.
Автор расследования о подрыве "Северных потоков" Сеймур Херш может написать больше о "механизме" подготовки Вашингтона к диверсии. Об этом сам журналист сообщил в интервью
порталу consortiumnews.com.
Собеседник издания подчернкул, что подготовка подрыва проходила в большом секрете.
"Президент (США — ред.) лишь узнал, что "мы можем это сделать". Возможно, я напишу больше о механизме (подготовки — ред.)", — пояснил журналист
Херш уточнил, что норвежцы указали американским подводникам, где им следует заложить взрывчатку — на мелководье, между Швецией и Данией. По его мнению, власти двух стран имеют право объяснить, "что они знали, а что не знали".
"И когда президент (США. — Прим. ред.) делает это, люди, которые были вовлечены в планирование… Поверьте мне, Белый дом не знает, кто это, и что это, и что происходит — это разделение такого уровня, это очень сложно", — добавил собеседник портала.
При этом, по словам Херша, вовлеченные в это люди не могли поверить в то, что совершил Байден.
На прошлой неделе лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью
о расследовании аварии на "Северных потока". По его информации, летом 2022 года, во время учений НАТО Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения, однако, опровергают.