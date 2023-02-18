16:28 18.02.2023 (обновлено: 17:48 18.02.2023)
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Times of Israel: делегацию Израиля выгнали с открытия саммита Африканского союза в Эфиопии
© AP PhotoСаммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия
© AP Photo
Саммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на МИД еврейского государства.
Во время церемонии открытия охранники подошли к представителям делегации и потребовали, чтобы они ушли. Через несколько минут дипломатам пришлось покинуть мероприятие.
"Израиль серьезно относится к инциденту, в ходе которого <...> посла Шэрон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на ее статус аккредитованного наблюдателя. <...> Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном", — приводит издание слова представителя МИД Израиля.
По данным газеты, Претория и Алжир ранее выступили против решения председателя комиссии АС вновь предоставить Израилю статус наблюдателя.
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