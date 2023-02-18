https://ria.ru/20230218/izrail-1852867787.html

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза - РИА Новости, 18.02.2023

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на МИД еврейского... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:28

2023-02-18T16:28

2023-02-18T17:48

в мире

израиль

алжир (провинция)

юар

африканский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576003871_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_ba5d5499fb1d8b3b73cdf9fcc8ec0d99.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на МИД еврейского государства. Во время церемонии открытия охранники подошли к представителям делегации и потребовали, чтобы они ушли. Через несколько минут дипломатам пришлось покинуть мероприятие. "Израиль серьезно относится к инциденту, в ходе которого <...> посла Шэрон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на ее статус аккредитованного наблюдателя. <...> Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном", — приводит издание слова представителя МИД Израиля. По данным газеты, Претория и Алжир ранее выступили против решения председателя комиссии АС вновь предоставить Израилю статус наблюдателя.

https://ria.ru/20230218/putin-1852833569.html

https://ria.ru/20230209/sammit-1850977898.html

израиль

алжир (провинция)

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, алжир (провинция), юар, африканский союз