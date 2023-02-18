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Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза - РИА Новости, 18.02.2023
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Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза - РИА Новости, 18.02.2023
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на МИД еврейского... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:28
2023-02-18T17:48
в мире
израиль
алжир (провинция)
юар
африканский союз
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на МИД еврейского государства. Во время церемонии открытия охранники подошли к представителям делегации и потребовали, чтобы они ушли. Через несколько минут дипломатам пришлось покинуть мероприятие. "Израиль серьезно относится к инциденту, в ходе которого &lt;...&gt; посла Шэрон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на ее статус аккредитованного наблюдателя. &lt;...&gt; Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном", — приводит издание слова представителя МИД Израиля. По данным газеты, Претория и Алжир ранее выступили против решения председателя комиссии АС вновь предоставить Израилю статус наблюдателя.
https://ria.ru/20230218/putin-1852833569.html
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израиль
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в мире, израиль, алжир (провинция), юар, африканский союз
В мире, Израиль, Алжир (провинция), ЮАР, Африканский союз
16:28 18.02.2023 (обновлено: 17:48 18.02.2023)
 
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

Times of Israel: делегацию Израиля выгнали с открытия саммита Африканского союза в Эфиопии

© AP PhotoСаммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия
Саммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo
Саммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на МИД еврейского государства.
Во время церемонии открытия охранники подошли к представителям делегации и потребовали, чтобы они ушли. Через несколько минут дипломатам пришлось покинуть мероприятие.
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"Израиль серьезно относится к инциденту, в ходе которого <...> посла Шэрон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на ее статус аккредитованного наблюдателя. <...> Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном", — приводит издание слова представителя МИД Израиля.
По данным газеты, Претория и Алжир ранее выступили против решения председателя комиссии АС вновь предоставить Израилю статус наблюдателя.
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В миреИзраильАлжир (провинция)ЮАРАфриканский союз
 
 
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