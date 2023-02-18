https://ria.ru/20230218/gensek-1852846797.html

Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека

Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека - РИА Новости, 18.02.2023

Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека

Страны восточного фланга НАТО готовятся выдвинуть совместного кандидата на пост генерального секретаря НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T13:09

2023-02-18T13:09

2023-02-18T13:09

в мире

восточная европа

польша

матеуш моравецкий

нато

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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Страны восточного фланга НАТО готовятся выдвинуть совместного кандидата на пост генерального секретаря НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы, как страны Центральной Европы, Восточной Европы - восточного фланга НАТО, работаем над выдвижением общего кандидата после ухода Йенса Столтенберга", - сказал Моравецкий. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html

восточная европа

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, восточная европа, польша, матеуш моравецкий, нато