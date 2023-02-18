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Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека - РИА Новости, 18.02.2023
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Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека
Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека - РИА Новости, 18.02.2023
Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека
Страны восточного фланга НАТО готовятся выдвинуть совместного кандидата на пост генерального секретаря НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T13:09
2023-02-18T13:09
в мире
восточная европа
польша
матеуш моравецкий
нато
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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Страны восточного фланга НАТО готовятся выдвинуть совместного кандидата на пост генерального секретаря НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы, как страны Центральной Европы, Восточной Европы - восточного фланга НАТО, работаем над выдвижением общего кандидата после ухода Йенса Столтенберга", - сказал Моравецкий. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
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в мире, восточная европа, польша, матеуш моравецкий, нато
В мире, Восточная Европа, Польша, Матеуш Моравецкий, НАТО
13:09 18.02.2023
 
Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека

Моравецкий: страны восточного фланга НАТО выдвинут совместного кандидата на пост генсека

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Страны восточного фланга НАТО готовятся выдвинуть совместного кандидата на пост генерального секретаря НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы, как страны Центральной Европы, Восточной Европы - восточного фланга НАТО, работаем над выдвижением общего кандидата после ухода Йенса Столтенберга", - сказал Моравецкий.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
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В миреВосточная ЕвропаПольшаМатеуш МоравецкийНАТО
 
 
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