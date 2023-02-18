https://ria.ru/20230218/gensek-1852846797.html
Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека
Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека - РИА Новости, 18.02.2023
Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека
Страны восточного фланга НАТО готовятся выдвинуть совместного кандидата на пост генерального секретаря НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T13:09
2023-02-18T13:09
2023-02-18T13:09
в мире
восточная европа
польша
матеуш моравецкий
нато
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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Страны восточного фланга НАТО готовятся выдвинуть совместного кандидата на пост генерального секретаря НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы, как страны Центральной Европы, Восточной Европы - восточного фланга НАТО, работаем над выдвижением общего кандидата после ухода Йенса Столтенберга", - сказал Моравецкий. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, восточная европа, польша, матеуш моравецкий, нато
В мире, Восточная Европа, Польша, Матеуш Моравецкий, НАТО
Страны восточного фланга НАТО выдвинут единого кандидата на пост генсека
Моравецкий: страны восточного фланга НАТО выдвинут совместного кандидата на пост генсека