https://ria.ru/20230218/genkonsulstvo-1852912127.html
Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала
Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала - РИА Новости, 18.02.2023
Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала
Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала, заявили в посольстве Нидерландов в... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:36
2023-02-18T23:36
2023-02-18T23:37
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала, заявили в посольстве Нидерландов в Москве. В заявлении отмечается, что посольство остается открытым для запроса виз и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в России.
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в мире, нидерланды, санкт-петербург, россия
В мире, Нидерланды, Санкт-Петербург, Россия
23:36 18.02.2023 (обновлено: 23:37 18.02.2023)
Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала
Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют с 20 февраля из-за нехватки персонала