https://ria.ru/20230218/genkonsulstvo-1852912127.html

Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала

Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала - РИА Новости, 18.02.2023

Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала

Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала, заявили в посольстве Нидерландов в... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T23:36

2023-02-18T23:36

2023-02-18T23:37

в мире

нидерланды

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала, заявили в посольстве Нидерландов в Москве. В заявлении отмечается, что посольство остается открытым для запроса виз и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в России.

https://ria.ru/20230218/torgpredstvo-1852898123.html

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в мире, нидерланды, санкт-петербург, россия