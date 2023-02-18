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Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала - РИА Новости, 18.02.2023
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Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала
Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала - РИА Новости, 18.02.2023
Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала
Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала, заявили в посольстве Нидерландов в... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:36
2023-02-18T23:37
в мире
нидерланды
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала, заявили в посольстве Нидерландов в Москве. В заявлении отмечается, что посольство остается открытым для запроса виз и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в России.
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в мире, нидерланды, санкт-петербург, россия
В мире, Нидерланды, Санкт-Петербург, Россия
23:36 18.02.2023 (обновлено: 23:37 18.02.2023)
 
Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют из-за нехватки персонала

Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроют с 20 февраля из-за нехватки персонала

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала, заявили в посольстве Нидерландов в Москве.
"Генеральное консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с конца рабочего дня 20 февраля 2023 года. Причиной этому является нехватка персонала вследствие высылки из России большого количества нидерландских дипломатов. После того, как сотрудников снова будет достаточно, консульство как можно скорее будет открыто вновь", - отмечается в сообщении, распространенном в телеграм-канале дипмиссии.
В заявлении отмечается, что посольство остается открытым для запроса виз и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в России.
Амстердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 20:36
Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме
 
В миреНидерландыСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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