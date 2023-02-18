https://ria.ru/20230218/ekokatastrofa-1852814852.html

Ведущий из США осудил замалчивание "ядерного удара" по американскому городу

Ведущий из США осудил замалчивание "ядерного удара" по американскому городу - РИА Новости, 18.02.2023

Ведущий из США осудил замалчивание "ядерного удара" по американскому городу

Власти США умалчивают о "ядерном ударе" по городу в Огайо и что-то скрывают, заявил в Twitter ведущий американской программы The Benny Show на телеканале... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T06:23

2023-02-18T06:23

2023-02-18T06:42

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Власти США умалчивают о "ядерном ударе" по городу в Огайо и что-то скрывают, заявил в Twitter ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон.В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами.Грузовой состав, перевозивший несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами, сошел с рельсов.. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса химических веществ, связанного с аварией.

https://ria.ru/20230217/ogayo-1852790439.html

https://ria.ru/20230218/litsemerie-1852813015.html

америка

огайо

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в мире, америка, огайо, сша, twitter, чернобыльская аэс