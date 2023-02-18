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Ведущий из США осудил замалчивание "ядерного удара" по американскому городу
Ведущий из США осудил замалчивание "ядерного удара" по американскому городу - РИА Новости, 18.02.2023
Ведущий из США осудил замалчивание "ядерного удара" по американскому городу
Власти США умалчивают о "ядерном ударе" по городу в Огайо и что-то скрывают, заявил в Twitter ведущий американской программы The Benny Show на телеканале... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T06:23
2023-02-18T06:23
2023-02-18T06:42
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Власти США умалчивают о "ядерном ударе" по городу в Огайо и что-то скрывают, заявил в Twitter ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон.В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами.Грузовой состав, перевозивший несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами, сошел с рельсов.. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса химических веществ, связанного с аварией.
https://ria.ru/20230217/ogayo-1852790439.html
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в мире, америка, огайо, сша, twitter, чернобыльская аэс
В мире, Америка, Огайо, США, Twitter, Чернобыльская АЭС
06:23 18.02.2023 (обновлено: 06:42 18.02.2023)
Ведущий из США осудил замалчивание "ядерного удара" по американскому городу
Американский ведущий Джонсон назвал крушение поезда с химикатами в Огайо ядерным ударом
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Власти США умалчивают о "ядерном ударе" по городу в Огайо и что-то скрывают, заявил в Twitter ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон.
"Это фото (Взрыва в Огайо. — Прим.ред.) должно было быть напечатано на передовицах всех газет и журналов. Это должны показывать в каждом новостном эфире Америки. Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши "лидеры-экологи". Почему? За этим кроется гораздо более мрачная история", — написал журналист.
В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами.
Грузовой состав, перевозивший несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами, сошел с рельсов.. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса химических веществ, связанного с аварией.