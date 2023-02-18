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Премьер Эфиопии призвал дать Африке место в Совбезе ООН

Премьер Эфиопии призвал дать Африке место в Совбезе ООН - РИА Новости, 18.02.2023

Премьер Эфиопии призвал дать Африке место в Совбезе ООН

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, выступая на открытии саммита Африканского союза, заявил о ведущей роли континента в решении мировых вопросов, призвав... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T13:01

2023-02-18T13:01

2023-02-18T13:01

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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, выступая на открытии саммита Африканского союза, заявил о ведущей роли континента в решении мировых вопросов, призвав предоставить Африке место в Совете безопасности ООН. По словам эфиопского премьера, сегодня Африка находится в авангарде по решениям самых актуальных мировых вопросов, среди которых разрешение конфликтов, защита окружающей среды, озеленение и зеленая энергетика. "Африка является мировым лидером в важных сферах для человечества, поэтому наступило время чтобы ее роль была признана. Я хочу воспользоваться это возможностью, чтобы мой голос был снова услышан, чтобы у Африки появилось постоянное членство в Совете безопасности ООН", - заявил в приветственной речи к африканским лидерам Абий Ахмед. По его словам, страны Африки также нуждаются в том, чтобы быть представленными в "Большой семерке", "Большой двадцатке", а также в других международных клубах. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался в поддержку присутствия представителя африканских стран среди постоянных членов Совета безопасности ООН в рамках его реформы. С основания ООН в 1945 году постоянными членами Совбеза являются Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Очередной 36-м саммит Африканского союза проходит под девизом "Ускорение внедрения AFCFTA" (решения о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли). Согласно ранее заявленным лидерами африканских государств планам, к 2034 году их страны должны полностью отменить пошлины в границах континента и увеличить внутреннюю торговлю на 60%. Африка, население которой превышает миллиард человек, по их замыслам, должна превратиться в один из крупнейших экономических блоков. Встреча в верхах проходит без четырех постоянных членов Афросоюза: Судана, Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи. Деятельность последних трех стран в организации была приостановлена в последние несколько лет вследствие произошедших там военных переворотов. Членство Хартума в Афросоюзе было заморожено после отправки в отставку в 2021 году правящими в стране военными правительства сформированного Абдаллой Хамдоком. Вопрос о ситуации в этих странах станет одним из многих других, которые будут обсуждаться в стенах Африканского союза. Особое внимание, согласно мнению опрошенных РИА Новости африканских экспертов, будет уделено ситуации с действиями вооруженных группировок в Демократической Республике Конго, реализации мирного соглашения между правительством и повстанцами из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), подписанного в ноябре минувшего года. Жертвами конфликта на север Эфиопии между официальной Аддис-Абебой и повстанцами по самым скромным оценкам наблюдателей унес жизни десятков тысяч человек. Также, по данным экспертов, участники встреч на уровне исполнительного совета Африканского союза, а затем и саммита организации призовут страны региона к сотрудничеству по теме строительства Эфиопией ГЭС "Возрождение", вызвавшей острые возражения со стороны Египта и Судана; ослаблению напряженности в районе Великих Озер Африки; рассмотрят ситуацию в Центральноафриканской республике; обсудят возможность активизации зашедших в тупик межливийских переговоров, которые должны ознаменоваться проведением в Ливии долгожданных президентских выборов. Ожидается, что собравшиеся в Аддис-Абебе африканские министры, а затем и их лидеры, обсудят и ситуацию на Украине, которая, по мнению ряда государств, влияет и на экономическое положение в Африке. Встреча лидеров африканских государств в Аддис-Абебе пройдет за шесть месяцев до намеченного на июль этого года в Санкт-Петербурге второго саммита Россия - Африка. Африканский союз был создан в мае 1963 года. Тогда он назывался Организация африканского единства. Название этой региональной межправительственной организации, созданной по модели Евросоюза, изменилось в 2001 году. В Афросоюз входят 55 государств.

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https://ria.ru/20230211/posol-1851353345.html

https://ria.ru/20230204/afrika-1849699301.html

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Влада Копылова

в мире, африка, эфиопия, совет безопасности оон, оон, африканский союз