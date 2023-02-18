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В Донбассе рассказали, как тестируют приборы против украинских дронов - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/drony-1852827887.html
В Донбассе рассказали, как тестируют приборы против украинских дронов
В Донбассе рассказали, как тестируют приборы против украинских дронов - РИА Новости, 18.02.2023
В Донбассе рассказали, как тестируют приборы против украинских дронов
Подразделение "Эспаньола", сформированное из футбольных фанатов, тестирует на фронте под Угледаром новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:59
2023-02-18T10:18
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
угледар
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Подразделение "Эспаньола", сформированное из футбольных фанатов, тестирует на фронте под Угледаром новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые помогают бороться против беспилотных летательных аппаратов, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Испанец". В конфликте в Донбассе активно используются БПЛА - как для разведки, так и для сбрасывания гранат, встречаются также дроны-камикадзе. Конфликтующие стороны столкнулись с тем, что современные средства противовоздушной обороны зачастую бессильны против БПЛА, особенно малых размеров. "В Питере есть дружественная компания, с которой мы начали взаимодействовать уже давно. Они изобрели приборы, которые позволяют на 5 км давить на любых частотах каналы телеметрии и связь", - рассказал "Испанец". Разработанный в Петербурге комплекс называется "Питон". Получить его в свое подразделение "Испанцу" помогли связи в фанатской среде - среди производителей "Питона" оказались футбольные фанаты, которые сейчас активно поддерживают подразделение "Эспаньола". "Они производители, а мы практики. Используем их изобретение и даем обратную связь, чтобы было понятно - теоретикам может казаться, что это вот так должно работать, а мы проверяем это на линии боевого соприкосновения, вносим свои поправки, а они дорабатывают", - рассказал "Испанец". Как оказалось, система позволяет подавлять как маленькие разведывательные дроны MAVIC, так и более крупные ударные беспилотники. У производителей есть планы распространять свои системы и в других подразделениях по всему Донбассу. "Мы сейчас помогаем расширить производство. Сначала себя обеспечим приборами, и планируем также дружественные нам коллективы обеспечивать этими изобретениями", - отметил "Испанец". По его словам "Испанца", сейчас в подразделении воюют около 300 человек, их число постоянно растет. Подразделение входит в бригаду "Восток", но у него есть планы стать самостоятельным. Материально "Эспаньолу" поддерживают фанатские объединения разных российских клубов, они же обеспечивают приток добровольцев.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
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60
353
60
Подразделение "Эспаньола" о тестировании новейших средств радиоэлектронной борьбы
Подразделение "Эспаньола", сформированное из футбольных фанатов, тестирует на фронте под Угледаром новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые помогают бороться против беспилотных летательных аппаратов, рассказал командир подразделения с позывным "Испанец".
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донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Угледар
09:59 18.02.2023 (обновлено: 10:18 18.02.2023)
 
В Донбассе рассказали, как тестируют приборы против украинских дронов

Командир с позывным "Испанец": "Эспаньола" помогает испытывать средства РЭБ против дронов

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Подразделение "Эспаньола", сформированное из футбольных фанатов, тестирует на фронте под Угледаром новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые помогают бороться против беспилотных летательных аппаратов, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Испанец".
В конфликте в Донбассе активно используются БПЛА - как для разведки, так и для сбрасывания гранат, встречаются также дроны-камикадзе. Конфликтующие стороны столкнулись с тем, что современные средства противовоздушной обороны зачастую бессильны против БПЛА, особенно малых размеров.
"В Питере есть дружественная компания, с которой мы начали взаимодействовать уже давно. Они изобрели приборы, которые позволяют на 5 км давить на любых частотах каналы телеметрии и связь", - рассказал "Испанец".
Разработанный в Петербурге комплекс называется "Питон". Получить его в свое подразделение "Испанцу" помогли связи в фанатской среде - среди производителей "Питона" оказались футбольные фанаты, которые сейчас активно поддерживают подразделение "Эспаньола". "Они производители, а мы практики. Используем их изобретение и даем обратную связь, чтобы было понятно - теоретикам может казаться, что это вот так должно работать, а мы проверяем это на линии боевого соприкосновения, вносим свои поправки, а они дорабатывают", - рассказал "Испанец".
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Как оказалось, система позволяет подавлять как маленькие разведывательные дроны MAVIC, так и более крупные ударные беспилотники. У производителей есть планы распространять свои системы и в других подразделениях по всему Донбассу. "Мы сейчас помогаем расширить производство. Сначала себя обеспечим приборами, и планируем также дружественные нам коллективы обеспечивать этими изобретениями", - отметил "Испанец".
По его словам "Испанца", сейчас в подразделении воюют около 300 человек, их число постоянно растет. Подразделение входит в бригаду "Восток", но у него есть планы стать самостоятельным. Материально "Эспаньолу" поддерживают фанатские объединения разных российских клубов, они же обеспечивают приток добровольцев.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУгледар
 
 
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