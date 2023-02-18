https://ria.ru/20230218/donbass-1852830368.html

Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР

Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР - РИА Новости, 18.02.2023

Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР

Новое соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой уже разработано, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:25

2023-02-18T10:25

2023-02-18T10:25

экономика

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

василий голубев

леонид пасечник

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Новое соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой уже разработано, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Соглашение о сотрудничестве с ЛНР мы подписали с врио главы Леонидом Пасечником 11 февраля в Луганске. С ДНР разработали документ и согласовали", - сказал он. Губернатор уточнил, что проекты документов охватывают обширный круг направлений: промышленность и транспорт, инвестиции и поддержку малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство, производство сельхозпродукции, здравоохранение, образование и культуру. Ранее Голубев сообщил журналистам, что новое соглашение о сотрудничестве будет подписано между Ростовской областью и ДНР, предположительно, в феврале текущего года.

https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html

https://ria.ru/20220722/dnr-1804377975.html

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий голубев, леонид пасечник