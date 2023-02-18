https://ria.ru/20230218/donbass-1852830368.html
Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР
Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР - РИА Новости, 18.02.2023
Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР
Новое соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой уже разработано, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:25
2023-02-18T10:25
2023-02-18T10:25
экономика
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
василий голубев
леонид пасечник
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Новое соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой уже разработано, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Соглашение о сотрудничестве с ЛНР мы подписали с врио главы Леонидом Пасечником 11 февраля в Луганске. С ДНР разработали документ и согласовали", - сказал он. Губернатор уточнил, что проекты документов охватывают обширный круг направлений: промышленность и транспорт, инвестиции и поддержку малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство, производство сельхозпродукции, здравоохранение, образование и культуру. Ранее Голубев сообщил журналистам, что новое соглашение о сотрудничестве будет подписано между Ростовской областью и ДНР, предположительно, в феврале текущего года.
https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html
https://ria.ru/20220722/dnr-1804377975.html
ростовская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий голубев, леонид пасечник
Экономика, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Василий Голубев, Леонид Пасечник
Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР
Глава Ростовской области Голубев: соглашение о сотрудничестве с ДНР разработано