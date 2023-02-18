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Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР - РИА Новости, 18.02.2023
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Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР
Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР - РИА Новости, 18.02.2023
Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР
Новое соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой уже разработано, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:25
2023-02-18T10:25
экономика
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
василий голубев
леонид пасечник
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Новое соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой уже разработано, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Соглашение о сотрудничестве с ЛНР мы подписали с врио главы Леонидом Пасечником 11 февраля в Луганске. С ДНР разработали документ и согласовали", - сказал он. Губернатор уточнил, что проекты документов охватывают обширный круг направлений: промышленность и транспорт, инвестиции и поддержку малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство, производство сельхозпродукции, здравоохранение, образование и культуру. Ранее Голубев сообщил журналистам, что новое соглашение о сотрудничестве будет подписано между Ростовской областью и ДНР, предположительно, в феврале текущего года.
https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html
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ростовская область
донецкая народная республика
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экономика, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий голубев, леонид пасечник
Экономика, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Василий Голубев, Леонид Пасечник
10:25 18.02.2023
 
Глава Ростовской области рассказал о разработке соглашения с ДНР

Глава Ростовской области Голубев: соглашение о сотрудничестве с ДНР разработано

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Новое соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой уже разработано, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Соглашение о сотрудничестве с ЛНР мы подписали с врио главы Леонидом Пасечником 11 февраля в Луганске. С ДНР разработали документ и согласовали", - сказал он.
Флаги Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 14:43
ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
Губернатор уточнил, что проекты документов охватывают обширный круг направлений: промышленность и транспорт, инвестиции и поддержку малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство, производство сельхозпродукции, здравоохранение, образование и культуру.
Ранее Голубев сообщил журналистам, что новое соглашение о сотрудничестве будет подписано между Ростовской областью и ДНР, предположительно, в феврале текущего года.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля 2022, 19:17
Парламент ДНР и комитет Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве
 
ЭкономикаРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВасилий ГолубевЛеонид Пасечник
 
 
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