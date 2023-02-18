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Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы - РИА Новости, 18.02.2023
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Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы
Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы - РИА Новости, 18.02.2023
Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности требования Киева о передаче кассетных боеприпасов,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T21:53
2023-02-18T23:09
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
дмитрий кулеба
сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности требования Киева о передаче кассетных боеприпасов, передает телеканал RTL.Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды. По его словам, у США и их союзников такого оружия хватит "на миллионы выстрелов". В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил журналистам, что Киев не является договорной стороной Конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам. Поэтому с точки зрения закона поставкам ничего бы не помешало, добавил он.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:53 18.02.2023 (обновлено: 23:09 18.02.2023)
 
Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы

Генсек НАТО Столтенберг отклонил требование Украины о поставке кассетных боеприпасов

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности требования Киева о передаче кассетных боеприпасов, передает телеканал RTL.

"НАТО не рекомендовала и не поставляла эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы", — заявил он.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды. По его словам, у США и их союзников такого оружия хватит "на миллионы выстрелов".
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил журналистам, что Киев не является договорной стороной Конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам. Поэтому с точки зрения закона поставкам ничего бы не помешало, добавил он.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 16:31
Кулеба обсудил с главами МИД G7 "быстрые поставки" оружия Украине
 
В миреУкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергДмитрий КулебаСергей ЛавровНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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