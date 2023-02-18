https://ria.ru/20230218/boepripasy-1852904834.html
Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы
Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы - РИА Новости, 18.02.2023
Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности требования Киева о передаче кассетных боеприпасов,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T21:53
2023-02-18T21:53
2023-02-18T23:09
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сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности требования Киева о передаче кассетных боеприпасов, передает телеканал RTL.Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды. По его словам, у США и их союзников такого оружия хватит "на миллионы выстрелов". В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил журналистам, что Киев не является договорной стороной Конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам. Поэтому с точки зрения закона поставкам ничего бы не помешало, добавил он.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230218/oruzhie-1852868180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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21:53 18.02.2023 (обновлено: 23:09 18.02.2023)
Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы
Генсек НАТО Столтенберг отклонил требование Украины о поставке кассетных боеприпасов