https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852762219.html

В Турции спасли мужчину на двенадцатые сутки после землетрясений

В Турции спасли мужчину на двенадцатые сутки после землетрясений - РИА Новости, 17.02.2023

В Турции спасли мужчину на двенадцатые сутки после землетрясений

Спасатели извлекли мужчину живым из-под завалов в турецкой провинции Хатай на 12-е сутки после землетрясений, сообщило агентство Анадолу. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:48

2023-02-17T18:48

2023-02-17T18:48

в мире

хатай (провинция)

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

землетрясение

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СТАМБУЛ, 17 фев - РИА Новости. Спасатели извлекли мужчину живым из-под завалов в турецкой провинции Хатай на 12-е сутки после землетрясений, сообщило агентство Анадолу. "Из-под завалов на 278-й час после землетрясений в районе Дефне провинции Хатай извлечен живым 45-летний мужчина", - сообщило агентство. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек.

хатай (провинция)

турция

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии, землетрясение