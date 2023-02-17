https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852773706.html

СМИ: Зеленского ждет неприятный сюрприз из-за планов США на Крым

СМИ: Зеленского ждет неприятный сюрприз из-за планов США на Крым - РИА Новости, 17.02.2023

СМИ: Зеленского ждет неприятный сюрприз из-за планов США на Крым

Соединенные Штаты не поддержат президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении захватить Крым из-за страха втягивания в войну с Россией, написал... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:35

2023-02-17T19:35

2023-02-17T20:16

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты не поддержат президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении захватить Крым из-за страха втягивания в войну с Россией, написал обозреватель Дэниел Депетрис в статье для Newsweek."Ни одна земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерным оружием с крупнейшей ядерной державой мира или эскалации, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — пояснил он.По мнению автора, обещания Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется, не соответствуют действительности. Украинский лидер не получит той помощи, на которую рассчитывает, если это в итоге приведет к войне между Россией и Западом, отметил Депетрис."Крым уже девять лет находится в составе России, и это не затрагивает интересы безопасности США", — подытожил обозреватель.В пятницу днем Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украина якобы сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852712001.html

https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, йенс столтенберг, нато