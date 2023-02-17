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СМИ: Зеленского ждет неприятный сюрприз из-за планов США на Крым - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852773706.html
СМИ: Зеленского ждет неприятный сюрприз из-за планов США на Крым
СМИ: Зеленского ждет неприятный сюрприз из-за планов США на Крым - РИА Новости, 17.02.2023
СМИ: Зеленского ждет неприятный сюрприз из-за планов США на Крым
Соединенные Штаты не поддержат президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении захватить Крым из-за страха втягивания в войну с Россией, написал... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:35
2023-02-17T20:16
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты не поддержат президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении захватить Крым из-за страха втягивания в войну с Россией, написал обозреватель Дэниел Депетрис в статье для Newsweek."Ни одна земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерным оружием с крупнейшей ядерной державой мира или эскалации, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — пояснил он.По мнению автора, обещания Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется, не соответствуют действительности. Украинский лидер не получит той помощи, на которую рассчитывает, если это в итоге приведет к войне между Россией и Западом, отметил Депетрис."Крым уже девять лет находится в составе России, и это не затрагивает интересы безопасности США", — подытожил обозреватель.В пятницу днем Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украина якобы сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852712001.html
https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Йенс Столтенберг, НАТО, Специальная военная операция на Украине
19:35 17.02.2023 (обновлено: 20:16 17.02.2023)
 
СМИ: Зеленского ждет неприятный сюрприз из-за планов США на Крым

Newsweek: США не позволят Украине напасть на Крым из-за страха войны с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты не поддержат президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении захватить Крым из-за страха втягивания в войну с Россией, написал обозреватель Дэниел Депетрис в статье для Newsweek.
"Ни одна земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерным оружием с крупнейшей ядерной державой мира или эскалации, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — пояснил он.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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По мнению автора, обещания Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется, не соответствуют действительности. Украинский лидер не получит той помощи, на которую рассчитывает, если это в итоге приведет к войне между Россией и Западом, отметил Депетрис.
"Крым уже девять лет находится в составе России, и это не затрагивает интересы безопасности США", — подытожил обозреватель.
В пятницу днем Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украина якобы сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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