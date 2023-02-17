https://ria.ru/20230217/yamal-1852714612.html

Все школы Ямала оснастили Wi-Fi и дополнительными видеокамерами

Все школы Ямала оснастили Wi-Fi и дополнительными видеокамерами - РИА Новости, 17.02.2023

Все школы Ямала оснастили Wi-Fi и дополнительными видеокамерами

Все школы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подключили к Wi-Fi и оборудовали дополнительными видеокамерами, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:04

2023-02-17T16:04

2023-02-17T16:04

ямало-ненецкий автономный округ

ростелеком

дмитрий артюхов

новый уренгой

ямал

школы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Все школы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подключили к Wi-Fi и оборудовали дополнительными видеокамерами, сообщает пресс-служба правительства региона.Усилить контроль за безопасностью в образовательных учреждениях региона поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании окружной антитеррористической комиссии перед началом учебного года. Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из 24 субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах."Строительство ИТ-инфраструктуры в школах – важная часть современной цифровой образовательной среды. Сейчас все учебные заведения округа получили доступ к беспроводному интернету. В 124 школьных зданиях установлено 1 935 точек Wi-Fi, что, конечно, положительно скажется на качестве образования детей. Инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям обеспечат равный доступ к получению знаний для всех школьников вне зависимости от места их проживания", – приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента образования ЯНАО Марата Ныкышова.Важный акцент сделан на безопасности образовательного процесса в окружных школах. В учебных корпусах установлены 286 камер видеонаблюдения. Камеры в школах работают в круглосуточном режиме. Картинка с устройств поступает на специальный видеорегистратор, установленный в образовательных учреждениях. Просматривать изображение может только заказчик. Срок хранения данных – один месяц."Реализация федерального проекта по созданию цифровой инфраструктуры в школах заняла два года. Самый большой объем работ выполнен в Новом Уренгое. Там камерами и точками беспроводного доступа в интернет были оснащены 18 зданий образовательных учреждений. "Ростелеком" также будет обеспечивать гарантийное обслуживание построенной ИТ-инфраструктуры", - цитирует пресс-служба директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрия Щелгачева.

https://ria.ru/20221212/podderzhka-1837990595.html

новый уренгой

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростелеком, дмитрий артюхов, новый уренгой, ямал, школы