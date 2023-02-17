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Все школы Ямала оснастили Wi-Fi и дополнительными видеокамерами - РИА Новости, 17.02.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20230217/yamal-1852714612.html
Все школы Ямала оснастили Wi-Fi и дополнительными видеокамерами
Все школы Ямала оснастили Wi-Fi и дополнительными видеокамерами - РИА Новости, 17.02.2023
Все школы Ямала оснастили Wi-Fi и дополнительными видеокамерами
Все школы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подключили к Wi-Fi и оборудовали дополнительными видеокамерами, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:04
2023-02-17T16:04
ямало-ненецкий автономный округ
ростелеком
дмитрий артюхов
новый уренгой
ямал
школы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Все школы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подключили к Wi-Fi и оборудовали дополнительными видеокамерами, сообщает пресс-служба правительства региона.Усилить контроль за безопасностью в образовательных учреждениях региона поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании окружной антитеррористической комиссии перед началом учебного года. Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из 24 субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах."Строительство ИТ-инфраструктуры в школах – важная часть современной цифровой образовательной среды. Сейчас все учебные заведения округа получили доступ к беспроводному интернету. В 124 школьных зданиях установлено 1 935 точек Wi-Fi, что, конечно, положительно скажется на качестве образования детей. Инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям обеспечат равный доступ к получению знаний для всех школьников вне зависимости от места их проживания", – приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента образования ЯНАО Марата Ныкышова.Важный акцент сделан на безопасности образовательного процесса в окружных школах. В учебных корпусах установлены 286 камер видеонаблюдения. Камеры в школах работают в круглосуточном режиме. Картинка с устройств поступает на специальный видеорегистратор, установленный в образовательных учреждениях. Просматривать изображение может только заказчик. Срок хранения данных – один месяц."Реализация федерального проекта по созданию цифровой инфраструктуры в школах заняла два года. Самый большой объем работ выполнен в Новом Уренгое. Там камерами и точками беспроводного доступа в интернет были оснащены 18 зданий образовательных учреждений. "Ростелеком" также будет обеспечивать гарантийное обслуживание построенной ИТ-инфраструктуры", - цитирует пресс-служба директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрия Щелгачева.
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ростелеком, дмитрий артюхов, новый уренгой, ямал, школы
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростелеком, Дмитрий Артюхов, Новый Уренгой, Ямал, Школы
16:04 17.02.2023
 

Все школы Ямала оснастили Wi-Fi и дополнительными видеокамерами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Все школы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подключили к Wi-Fi и оборудовали дополнительными видеокамерами, сообщает пресс-служба правительства региона.
Усилить контроль за безопасностью в образовательных учреждениях региона поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании окружной антитеррористической комиссии перед началом учебного года. Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из 24 субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах.
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"Строительство ИТ-инфраструктуры в школах – важная часть современной цифровой образовательной среды. Сейчас все учебные заведения округа получили доступ к беспроводному интернету. В 124 школьных зданиях установлено 1 935 точек Wi-Fi, что, конечно, положительно скажется на качестве образования детей. Инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям обеспечат равный доступ к получению знаний для всех школьников вне зависимости от места их проживания", – приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента образования ЯНАО Марата Ныкышова.
Важный акцент сделан на безопасности образовательного процесса в окружных школах. В учебных корпусах установлены 286 камер видеонаблюдения. Камеры в школах работают в круглосуточном режиме. Картинка с устройств поступает на специальный видеорегистратор, установленный в образовательных учреждениях. Просматривать изображение может только заказчик. Срок хранения данных – один месяц.
"Реализация федерального проекта по созданию цифровой инфраструктуры в школах заняла два года. Самый большой объем работ выполнен в Новом Уренгое. Там камерами и точками беспроводного доступа в интернет были оснащены 18 зданий образовательных учреждений. "Ростелеком" также будет обеспечивать гарантийное обслуживание построенной ИТ-инфраструктуры", - цитирует пресс-служба директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрия Щелгачева.
 
Ямало-Ненецкий автономный округРостелекомДмитрий АртюховНовый УренгойЯмалШколы
 
 
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