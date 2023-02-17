https://ria.ru/20230217/wildberries-1852438148.html

"Cами разбирайтесь": почему Wildberries отмахивается от покупателей

"Cами разбирайтесь": почему Wildberries отмахивается от покупателей - РИА Новости, 17.02.2023

"Cами разбирайтесь": почему Wildberries отмахивается от покупателей

К крупнейшему российскому маркетплейсу в последнее время все больше вопросов. Покупатели массово жалуются, что Wildberries не возвращает деньги за бракованный... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:00

2023-02-17T08:00

2023-02-17T14:47

wildberries

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

маркетплейс

онлайн-магазин

европейская юридическая служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782931722_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_fbda3f267019530217cd1bffdc622d06.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. К крупнейшему российскому маркетплейсу в последнее время все больше вопросов. Покупатели массово жалуются, что Wildberries не возвращает деньги за бракованный товар, отправляя разбираться с продавцами самостоятельно. Процесс этот долгий и муторный. С одной стороны, онлайн-площадка ничего не нарушает. Однако эксперты уверены: правила необходимо скорректировать.С каждого по копеечкеОбщественники требуют, чтобы в Wildberries не взимали плату за пересылку товаров обратно продавцу.Согласно закону "О защите прав потребителей", в случае отказа (если, например, привезли одежду не того размера) покупателю возвращают средства за вычетом расходов на обратную доставку. Как уточняет "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ), "эта норма должна применяться, когда доставка была непосредственно до покупателя, то есть до места его жительства или пребывания".В пресс-службе Wildberries пояснили: в соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 закона "О защите прав потребителей" возврат качественных товаров, приобретенных дистанционно, может сопровождаться взиманием платы. В Роспотребнадзоре добавили: "Продавец должен вернуть сумму по договору, за исключением трат на доставку".Кроме того, в сервисе говорят, что тестируют программу ответственных покупок: те, кто редко сдает заказы, не оплачивают обратную транспортировку.Только посредникВ Роспотребнадзоре запрос общественников пока изучают. Что же касается дефектной продукции, то, как подчеркивают в Wildberries, полную стоимость компенсирует продавец, в том числе и доставку.Как пояснили РИА Новости юристы, законодательство тут не нарушено. Возврат денежных средств за товар определяется только политикой торгового онлайн-пространства.Эксперты указывают, что такая схема страхует продавцов от "потребительского экстремизма". Некоторые клиенты пользуются покупкой некоторое время, потом сдают обратно с комментарием, что это брак. Предприниматель несет потери — такую продукцию уже не продать. Поэтому он может запросить подтверждение дефекта у покупателя и решить, брак это или нет, добавляет Ирина Максюта, директор "Модульбанка по маркетплейсам".Заставить шевелитьсяТребование отказа от некачественного товара и возврата денежных средств (статья 18 ЗПП) должно быть удовлетворено в течение десяти дней (статья 22 ЗПП).Сроки зачастую не соблюдаются. В таких ситуациях, полагают наблюдатели, надо бы спрашивать уже с торговых площадок.Магазин, а не поставщикНекоторые вообще считают, что ответственность за быстрый возврат средств покупателю по браку должна нести именно площадка, а не поставщик товара, — как в офлайне.Маркеплейс с такой позицией не согласен. "Wildberries – это онлайн-платформа, где свои товары реализуют сами продавцы, поэтому если подтвердился производственный брак, ответственность за него, в соответствии с законодательством несет продавец этого товара. Предприниматели самостоятельно проверяют заявки на возврат товара с браком от покупателей и могут напрямую с ними взаимодействовать. Как показывает наша практика, это существенно упрощает взаимодействие продавцов с покупателями, исключая лишнее, промежуточное звено. Самим предпринимателям это дает эффективный инструмент для управления покупательской лояльностью и позволяет полностью управлять своим ассортиментом" - говорят в пресс-службе компании.По мнению Ксении Сошниковой, руководителя направления маркептлейсов платформы "Кактус", нужно сформировать законодательную базу, чтобы процесс возврата товаров и удержания средств стал прозрачным для всех сторон."Очень часто продавцы закрывают глаза на качество товара в связи с большим трафиком. Поэтому необходима консолидированная ответственность и маркетплейса, и поставщика за возникающие спорные и неудобные для клиента ситуации с покупкой и доставкой товаров", — добавляет Елена Суховей, гендиректор b2b-маркетплейса "Максмарт".Займется ли Роспотребнадзор этой проблемой, пока не ясно. На момент публикации регулятор на запрос РИА Новости не ответил.

https://ria.ru/20230131/vozvrat-1848761914.html

https://ria.ru/20230117/wildberries-1845585735.html

https://ria.ru/20221217/wildberries-1839343247.html

https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

wildberries, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), маркетплейс, онлайн-магазин, европейская юридическая служба