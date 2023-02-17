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В изоляторе Петербурга умер один из фигурантов дела о взятках в автошколах - РИА Новости, 17.02.2023
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В изоляторе Петербурга умер один из фигурантов дела о взятках в автошколах
В изоляторе Петербурга умер один из фигурантов дела о взятках в автошколах - РИА Новости, 17.02.2023
В изоляторе Петербурга умер один из фигурантов дела о взятках в автошколах
В изоляторе временного содержания по Московскому району скончался один из фигурантов дела о взяточничестве при сдаче экзаменов в автошколах Петербурга, ему... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:09
2023-02-17T17:23
взятка
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. В изоляторе временного содержания по Московскому району скончался один из фигурантов дела о взяточничестве при сдаче экзаменов в автошколах Петербурга, ему должны были избрать меру пресечения, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти."Предварительно установлено, что 17 февраля, находясь в камере, задержанный совершил самоубийство", - говорится в сообщение пресс-службы ГУМВД.Уточняется, что мужчина 1974 года рождения был доставлен в изолятор временного содержания УМВД России по Московскому району по подозрению в совершении посредничества во взяточничестве за успешную сдачу квалифицированных экзаменов на право управления транспортным средством.В ГУМВД добавили, что по данному факту проводится проверка.Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следственные органы также проводят свою проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти.Сообщалось, что в рамках расследования данного дела был арестован заместитель начальника Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №10 в Санкт-Петербурге Максим Моргунов.Ранее ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что в Петербурге прошли обыски по уголовным делам о взятках за получение водительских прав, которые после фиктивного обучения в автошколах обходились будущим водителям в 65-160 тысяч рублей. Полицейские выявили пять городских автошкол, где за денежное вознаграждение гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД. По данным полиции, данная коррупционная схема действовала несколько лет.
https://ria.ru/20230217/vzyatka-1852605264.html
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взятка, происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Взятка, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:09 17.02.2023 (обновлено: 17:23 17.02.2023)
 
В изоляторе Петербурга умер один из фигурантов дела о взятках в автошколах

В изоляторе в Петербурге умер один из фигурантов дела о коррупции в автошколах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. В изоляторе временного содержания по Московскому району скончался один из фигурантов дела о взяточничестве при сдаче экзаменов в автошколах Петербурга, ему должны были избрать меру пресечения, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Предварительно установлено, что 17 февраля, находясь в камере, задержанный совершил самоубийство", - говорится в сообщение пресс-службы ГУМВД.
Уточняется, что мужчина 1974 года рождения был доставлен в изолятор временного содержания УМВД России по Московскому району по подозрению в совершении посредничества во взяточничестве за успешную сдачу квалифицированных экзаменов на право управления транспортным средством.
В ГУМВД добавили, что по данному факту проводится проверка.
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Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следственные органы также проводят свою проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти.
Сообщалось, что в рамках расследования данного дела был арестован заместитель начальника Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №10 в Санкт-Петербурге Максим Моргунов.
Ранее ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что в Петербурге прошли обыски по уголовным делам о взятках за получение водительских прав, которые после фиктивного обучения в автошколах обходились будущим водителям в 65-160 тысяч рублей. Полицейские выявили пять городских автошкол, где за денежное вознаграждение гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД. По данным полиции, данная коррупционная схема действовала несколько лет.
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