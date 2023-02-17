https://ria.ru/20230217/vzyatki-1852715873.html

В изоляторе Петербурга умер один из фигурантов дела о взятках в автошколах

В изоляторе Петербурга умер один из фигурантов дела о взятках в автошколах - РИА Новости, 17.02.2023

В изоляторе Петербурга умер один из фигурантов дела о взятках в автошколах

В изоляторе временного содержания по Московскому району скончался один из фигурантов дела о взяточничестве при сдаче экзаменов в автошколах Петербурга, ему... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:09

2023-02-17T16:09

2023-02-17T17:23

взятка

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. В изоляторе временного содержания по Московскому району скончался один из фигурантов дела о взяточничестве при сдаче экзаменов в автошколах Петербурга, ему должны были избрать меру пресечения, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти."Предварительно установлено, что 17 февраля, находясь в камере, задержанный совершил самоубийство", - говорится в сообщение пресс-службы ГУМВД.Уточняется, что мужчина 1974 года рождения был доставлен в изолятор временного содержания УМВД России по Московскому району по подозрению в совершении посредничества во взяточничестве за успешную сдачу квалифицированных экзаменов на право управления транспортным средством.В ГУМВД добавили, что по данному факту проводится проверка.Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следственные органы также проводят свою проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти.Сообщалось, что в рамках расследования данного дела был арестован заместитель начальника Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №10 в Санкт-Петербурге Максим Моргунов.Ранее ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что в Петербурге прошли обыски по уголовным делам о взятках за получение водительских прав, которые после фиктивного обучения в автошколах обходились будущим водителям в 65-160 тысяч рублей. Полицейские выявили пять городских автошкол, где за денежное вознаграждение гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД. По данным полиции, данная коррупционная схема действовала несколько лет.

https://ria.ru/20230217/vzyatka-1852605264.html

https://ria.ru/20230216/kirov-1852462543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

взятка, происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)