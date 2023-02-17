https://ria.ru/20230217/vasilev-1852764183.html
Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли
Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли - РИА Новости, 17.02.2023
Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли
Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым не состоялась из-за положительного ПЦР-теста у депутата. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:55
2023-02-17T18:55
2023-02-17T18:55
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым не состоялась из-за положительного ПЦР-теста у депутата. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым состоится уже после оглашения российским лидером послания Федеральному собранию. "Он заболел, у него тест был положительный. Насколько мне известно, он при сдаче теста, находился на карантине и тест показал положительный результат. Это было по состоянию несколько дней назад. Видимо, по этой причине", - сказал источник, знакомый с ситуацией. Путин на текущей неделе проводил встречи с главами парламентских партий. В понедельник он пообщался с лидерами КПРФ и ЛДПР Геннадием Зюгановым и Леонидом Слуцким. Во вторник президент встретился с председателем "Справедливой России – За правду" Сергеем Мироновым, в среду - с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Ранее Песков сообщал, что подобные встречи проводятся в рамках подготовки послания.
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РИА Новости
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Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Владимир Васильев, Госдума РФ
Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли
Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли из-за болезни депутата