https://ria.ru/20230217/vasilev-1852764183.html

Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли

Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли - РИА Новости, 17.02.2023

Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым не состоялась из-за положительного ПЦР-теста у депутата. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:55

2023-02-17T18:55

2023-02-17T18:55

политика

россия

владимир путин

единая россия

владимир васильев

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым не состоялась из-за положительного ПЦР-теста у депутата. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым состоится уже после оглашения российским лидером послания Федеральному собранию. "Он заболел, у него тест был положительный. Насколько мне известно, он при сдаче теста, находился на карантине и тест показал положительный результат. Это было по состоянию несколько дней назад. Видимо, по этой причине", - сказал источник, знакомый с ситуацией. Путин на текущей неделе проводил встречи с главами парламентских партий. В понедельник он пообщался с лидерами КПРФ и ЛДПР Геннадием Зюгановым и Леонидом Слуцким. Во вторник президент встретился с председателем "Справедливой России – За правду" Сергеем Мироновым, в среду - с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Ранее Песков сообщал, что подобные встречи проводятся в рамках подготовки послания.

https://ria.ru/20230217/poslanie-1852640334.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, единая россия, владимир васильев, госдума рф