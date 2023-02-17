17:58 17.02.2023 (обновлено: 22:47 17.02.2023)
В Харькове изменят названия 18 улиц, связанных с историей России
Горсовет Харькова изменит названия 18 улиц, связанных с историей России
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Харькове хотят переименовать названия 18 улиц, связанных с историей России, об этом в пятницу сообщили в Харьковском городском совете.
"Харьковчан приглашают присоединиться к обсуждению переименования топонимов, связанных с Российской Федерацией", - говорится в сообщении на сайте.
Кабардинскую улицу предлагается переименовать в улицу Лесной Песни в честь пьесы поэтессы Леси Украинки, Маломосковскую улицу - в улицу Казацкой Славы, Московскую улицу - в Ирпенскую улицу. Также в списке на переименование попали улицы Челюскинцев, Ивана Сусанина, Рязанская, Революции 1905 года, Среднеуральская и другие топонимы.
При этом заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что попытки искажения и стирания истории ведут к культурной трагедии, которая может отразиться, прежде всего, на подрастающем поколении.
"Процессы, которые сейчас происходят, не могут не огорчать. Искажение русской культуры, редактирование произведения писателей, принижение важнейших исторических фактов Первой и Второй мировой войны - все эти факты являются, без преувеличения, культурной трагедией. И если представители старшего поколения знают и помнят правду, то молодежи в школах и учебных заведениях преподают гуманитарные предметы таким образом, чтобы минимально затрагивать вопрос литературного и культурного богатства русского народа. При этом, как верно отметил Владимир Владимирович Путин, на территории России живут несколько миллионов украинцев и запретить украинский язык и культуру в нашей стране было бы неправильно", - заявила Наталия Косихина.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
7 февраля, 15:13Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями