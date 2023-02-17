https://ria.ru/20230217/ulitsy-1852750155.html

В Харькове изменят названия 18 улиц, связанных с историей России

В Харькове изменят названия 18 улиц, связанных с историей России - РИА Новости, 17.02.2023

В Харькове изменят названия 18 улиц, связанных с историей России

В Харькове хотят переименовать названия 18 улиц, связанных с историей России, об этом в пятницу сообщили в Харьковском городском совете. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:58

2023-02-17T17:58

2023-02-17T22:47

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Харькове хотят переименовать названия 18 улиц, связанных с историей России, об этом в пятницу сообщили в Харьковском городском совете. "Харьковчан приглашают присоединиться к обсуждению переименования топонимов, связанных с Российской Федерацией", - говорится в сообщении на сайте.Кабардинскую улицу предлагается переименовать в улицу Лесной Песни в честь пьесы поэтессы Леси Украинки, Маломосковскую улицу - в улицу Казацкой Славы, Московскую улицу - в Ирпенскую улицу. Также в списке на переименование попали улицы Челюскинцев, Ивана Сусанина, Рязанская, Революции 1905 года, Среднеуральская и другие топонимы.При этом заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что попытки искажения и стирания истории ведут к культурной трагедии, которая может отразиться, прежде всего, на подрастающем поколении.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230202/pereimenovanie-1849269444.html

https://ria.ru/20230207/kiev-1850313354.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, харьков, иван сусанин, сергей лавров, харьковский городской совет