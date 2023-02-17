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Достичь мира на Украине можно только поставками оружия, заявил Столтенберг - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Достичь мира на Украине можно только поставками оружия, заявил Столтенберг
Достичь мира на Украине можно только поставками оружия, заявил Столтенберг - РИА Новости, 17.02.2023
Достичь мира на Украине можно только поставками оружия, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:09
2023-02-17T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия."Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация… Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине – это дать им военную поддержку", - сказал он.Столтенберг добавил, что ранее призвал всех членов НАТО "поставлять Украине современное оружие, включая танки". По его словам, члены НАТО "постоянно обсуждают различные поставки, но я не буду вдаваться в детали таких дискуссий". Генсек также отметил, что альянс по-прежнему готов "поддерживать Украину так долго, как потребуется".РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:09 17.02.2023 (обновлено: 16:00 17.02.2023)
 
Достичь мира на Украине можно только поставками оружия, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что достичь мира на Украине можно только поставками оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия.
"Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация… Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине – это дать им военную поддержку", - сказал он.
Столтенберг добавил, что ранее призвал всех членов НАТО "поставлять Украине современное оружие, включая танки". По его словам, члены НАТО "постоянно обсуждают различные поставки, но я не буду вдаваться в детали таких дискуссий". Генсек также отметил, что альянс по-прежнему готов "поддерживать Украину так долго, как потребуется".
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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