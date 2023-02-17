Twitch заслуживает блокировки, заявили в Госдуме
Депутат Горелкин заявил, что Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сервис Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика, считает зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon
"Twitch давно заслужил самую суровую меру, это блокировка либо замедление трафика. Сервис на постоянной основе нарушает российское законодаткльство... Все эти нарушения присутствуют на Twitch: реклама казино и наркотиков и дискредитация вооружённых сил РФ", - сказал он журналистам.
По словам депутата, Twitch оказывает на молодую аудиторию России большое влияние, и такую проблему нельзя опускать. На замену есть хорошие заместители продукта, российские и китайские, которые соблюдают законодательство.
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"Призываю регуляторов подумать над более жёсткими мерами к Twitch", - добавил он.
В апреле 2022 Twitch заблокировал ряд аккаунтов после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о якобы распространении пророссийской "пропаганды" на платформе. Тогда Горелкин сообщил, что в ближайшее время стоит ждать от Роскомнадзора (РКН) введения "мер понуждения" к стриминговому сервису, где, по его словам, "всячески поощряют русофобию" и игнорируют закон "о приземлении". При этом в феврале замглавы РКН Вадим Субботин сообщал, что ведомство в рамках работы с компаниями по исполнению закона о "приземлении" не имеет прямой связи с видеостриминговым сервисом Twitch и мессенджером Discord.
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