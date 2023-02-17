https://ria.ru/20230217/twitch-1852647435.html

Twitch заслуживает блокировки, заявили в Госдуме

Twitch заслуживает блокировки, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.02.2023

Twitch заслуживает блокировки, заявили в Госдуме

Сервис Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика, считает зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:53

2023-02-17T12:53

2023-02-17T12:53

общество

технологии

россия

антон горелкин

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сервис Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика, считает зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon "Twitch давно заслужил самую суровую меру, это блокировка либо замедление трафика. Сервис на постоянной основе нарушает российское законодаткльство... Все эти нарушения присутствуют на Twitch: реклама казино и наркотиков и дискредитация вооружённых сил РФ", - сказал он журналистам. По словам депутата, Twitch оказывает на молодую аудиторию России большое влияние, и такую проблему нельзя опускать. На замену есть хорошие заместители продукта, российские и китайские, которые соблюдают законодательство. "Призываю регуляторов подумать над более жёсткими мерами к Twitch", - добавил он. В апреле 2022 Twitch заблокировал ряд аккаунтов после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о якобы распространении пророссийской "пропаганды" на платформе. Тогда Горелкин сообщил, что в ближайшее время стоит ждать от Роскомнадзора (РКН) введения "мер понуждения" к стриминговому сервису, где, по его словам, "всячески поощряют русофобию" и игнорируют закон "о приземлении". При этом в феврале замглавы РКН Вадим Субботин сообщал, что ведомство в рамках работы с компаниями по исполнению закона о "приземлении" не имеет прямой связи с видеостриминговым сервисом Twitch и мессенджером Discord.

https://ria.ru/20230131/twitch-1848612190.html

https://ria.ru/20221214/reklama-1838749215.html

https://ria.ru/20230118/youtube-1845792014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф