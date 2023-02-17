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Twitch заслуживает блокировки, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.02.2023
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Twitch заслуживает блокировки, заявили в Госдуме
Twitch заслуживает блокировки, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.02.2023
Twitch заслуживает блокировки, заявили в Госдуме
Сервис Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика, считает зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:53
2023-02-17T12:53
общество
технологии
россия
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сервис Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика, считает зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon "Twitch давно заслужил самую суровую меру, это блокировка либо замедление трафика. Сервис на постоянной основе нарушает российское законодаткльство... Все эти нарушения присутствуют на Twitch: реклама казино и наркотиков и дискредитация вооружённых сил РФ", - сказал он журналистам. По словам депутата, Twitch оказывает на молодую аудиторию России большое влияние, и такую проблему нельзя опускать. На замену есть хорошие заместители продукта, российские и китайские, которые соблюдают законодательство. "Призываю регуляторов подумать над более жёсткими мерами к Twitch", - добавил он. В апреле 2022 Twitch заблокировал ряд аккаунтов после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о якобы распространении пророссийской "пропаганды" на платформе. Тогда Горелкин сообщил, что в ближайшее время стоит ждать от Роскомнадзора (РКН) введения "мер понуждения" к стриминговому сервису, где, по его словам, "всячески поощряют русофобию" и игнорируют закон "о приземлении". При этом в феврале замглавы РКН Вадим Субботин сообщал, что ведомство в рамках работы с компаниями по исполнению закона о "приземлении" не имеет прямой связи с видеостриминговым сервисом Twitch и мессенджером Discord.
https://ria.ru/20230131/twitch-1848612190.html
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общество, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
12:53 17.02.2023
 
Twitch заслуживает блокировки, заявили в Госдуме

Депутат Горелкин заявил, что Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сервис Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика, считает зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon
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"Twitch давно заслужил самую суровую меру, это блокировка либо замедление трафика. Сервис на постоянной основе нарушает российское законодаткльство... Все эти нарушения присутствуют на Twitch: реклама казино и наркотиков и дискредитация вооружённых сил РФ", - сказал он журналистам.
По словам депутата, Twitch оказывает на молодую аудиторию России большое влияние, и такую проблему нельзя опускать. На замену есть хорошие заместители продукта, российские и китайские, которые соблюдают законодательство.
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"Призываю регуляторов подумать над более жёсткими мерами к Twitch", - добавил он.
В апреле 2022 Twitch заблокировал ряд аккаунтов после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о якобы распространении пророссийской "пропаганды" на платформе. Тогда Горелкин сообщил, что в ближайшее время стоит ждать от Роскомнадзора (РКН) введения "мер понуждения" к стриминговому сервису, где, по его словам, "всячески поощряют русофобию" и игнорируют закон "о приземлении". При этом в феврале замглавы РКН Вадим Субботин сообщал, что ведомство в рамках работы с компаниями по исполнению закона о "приземлении" не имеет прямой связи с видеостриминговым сервисом Twitch и мессенджером Discord.
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ОбществоТехнологииРоссияАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
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