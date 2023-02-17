https://ria.ru/20230217/turtsiya-1852639740.html

Туроператоры оценили спрос на путевки в Турцию после землетрясения

Туроператоры оценили спрос на путевки в Турцию после землетрясения - РИА Новости, 17.02.2023

Туроператоры оценили спрос на путевки в Турцию после землетрясения

Туроператоры рассказали, как изменился спрос россиян на отдых в Турции после землетрясения, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:42

2023-02-17T14:42

2023-02-17T14:42

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как изменился спрос россиян на отдых в Турции после землетрясения, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. "Безусловно, на фоне катастрофы в Турции отдыхающие замедлили объем бронирования, но пока никаких отказов, особенно в части февральских праздников в Стамбуле, мы практически не наблюдаем. Есть единичные пожелания на перенос туров", — сказал Мурадян.При этом сам спрос упал, по разным оценкам, на величину от десяти до 25 процентов, отмечает эксперт. "Но, если ничего не повторится, а афтершоки бывают, все может еще больше замедлиться. И тогда падение может достичь 30 процентов", — добавил он. Мурадян подчеркнул, что россияне по-прежнему бронируют путевки и авиабилеты в Стамбул. "Там обширная программа, плюс это направление является транзитным хабом для полетов в третьи страны, с которыми нет сообщения", — указал вице-президент АТОР. В пресс-службе "Интуриста" РИА Новости рассказали, что среднесуточные продажи отдыха на средиземноморском и Эгейском побережьях Турции восстановились уже к 9 февраля. "Сейчас они соответствуют средним показателям февраля доковидных периодов. Снижения качества отдыха на побережье мы не ожидаем, все отели, заявившие о плановой реновации, ведут работы по графику", — рассказали в компании.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч граждан. При этом ряд сейсмологов прогнозируют сокрушительное землетрясение в Стамбуле.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), стамбул