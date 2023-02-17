https://ria.ru/20230217/tszinpin-1852630569.html
Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии
Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 17.02.2023
Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:09
2023-02-17T12:09
2023-02-17T13:01
в мире
италия
россия
украина
си цзиньпин
антонио таяни
китай
ван и (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_9e869a10f07451b990e5314090eae392.jpg
РИМ, 17 фев – РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского лидера Си Цзиньпина 24 февраля, в годовщину спецоперации РФ на Украине. "Я изложил наши идеи: нейтральная зона вокруг Запорожской АЭС, сохранение коридоров перевозки зерновых", - сказал Таяни. Как сообщил накануне итальянский МИД, на встрече с членом Политбюро ЦК КПК Таяни заявил, что Китай должен сыграть ключевую роль в содействии прекращению боевых действий на Украине. Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html
италия
россия
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d2649cbabba3108273b5aa27fbdcef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, украина, си цзиньпин, антонио таяни, китай, ван и (политик)
В мире, Италия, Россия, Украина, Си Цзиньпин, Антонио Таяни, Китай, Ван И (политик)
12:09 17.02.2023 (обновлено: 13:01 17.02.2023)
Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии
Глава МИД Италии Таяни сообщил, что лидер Китая Си Цзиньпин выступит с речью к 24 февраля