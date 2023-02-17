https://ria.ru/20230217/tszinpin-1852630569.html

Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии

Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 17.02.2023

Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:09

2023-02-17T12:09

2023-02-17T13:01

в мире

италия

россия

украина

си цзиньпин

антонио таяни

китай

ван и (политик)

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РИМ, 17 фев – РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского лидера Си Цзиньпина 24 февраля, в годовщину спецоперации РФ на Украине. "Я изложил наши идеи: нейтральная зона вокруг Запорожской АЭС, сохранение коридоров перевозки зерновых", - сказал Таяни. Как сообщил накануне итальянский МИД, на встрече с членом Политбюро ЦК КПК Таяни заявил, что Китай должен сыграть ключевую роль в содействии прекращению боевых действий на Украине. Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html

италия

россия

украина

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, италия, россия, украина, си цзиньпин, антонио таяни, китай, ван и (политик)