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Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 17.02.2023
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Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии
Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 17.02.2023
Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:09
2023-02-17T13:01
в мире
италия
россия
украина
си цзиньпин
антонио таяни
китай
ван и (политик)
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РИМ, 17 фев – РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского лидера Си Цзиньпина 24 февраля, в годовщину спецоперации РФ на Украине. "Я изложил наши идеи: нейтральная зона вокруг Запорожской АЭС, сохранение коридоров перевозки зерновых", - сказал Таяни. Как сообщил накануне итальянский МИД, на встрече с членом Политбюро ЦК КПК Таяни заявил, что Китай должен сыграть ключевую роль в содействии прекращению боевых действий на Украине. Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
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в мире, италия, россия, украина, си цзиньпин, антонио таяни, китай, ван и (политик)
В мире, Италия, Россия, Украина, Си Цзиньпин, Антонио Таяни, Китай, Ван И (политик)
12:09 17.02.2023 (обновлено: 13:01 17.02.2023)
 
Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля, заявил глава МИД Италии

Глава МИД Италии Таяни сообщил, что лидер Китая Си Цзиньпин выступит с речью к 24 февраля

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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РИМ, 17 фев – РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского лидера Си Цзиньпина 24 февраля, в годовщину спецоперации РФ на Украине.
"Он сказал много слов мира и сообщил мне, что Си Цзиньпин выступит с мирной речью в годовщину конфликта", - заявил он в эфире Radio anch"io.
"Я изложил наши идеи: нейтральная зона вокруг Запорожской АЭС, сохранение коридоров перевозки зерновых", - сказал Таяни.
Как сообщил накануне итальянский МИД, на встрече с членом Политбюро ЦК КПК Таяни заявил, что Китай должен сыграть ключевую роль в содействии прекращению боевых действий на Украине.
Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Рисунок на стене на тайваньских островах Цзиньмэнь - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
08:00
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В миреИталияРоссияУкраинаСи ЦзиньпинАнтонио ТаяниКитайВан И (политик)
 
 
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