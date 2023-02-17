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Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 17.02.2023
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:44
2023-02-17T12:44
2023-02-17T12:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
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владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской. "Воздушная тревога в Запорожской области. Следите за дальнейшими сообщениями", - написал Куртев в Telegram-канале. Согласно его сообщению, тревога была объявлена в 12.32 мск. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230217/artemovsk-1852573531.html
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запорожская область, россия, киев, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Путин, В мире
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Власти Украины объявили тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области