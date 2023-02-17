https://ria.ru/20230217/trevoga-1852590110.html

В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2023

В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:51

2023-02-17T09:51

2023-02-17T09:51

специальная военная операция на украине

харьковская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

украина

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, тревога была объявлена в указанных областях в 09.39 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230216/trevoga-1852426987.html

харьковская область

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

харьковская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, в мире