https://ria.ru/20230217/trevoga-1852590110.html
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2023
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:51
2023-02-17T09:51
2023-02-17T09:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
днепропетровская область
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украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, тревога была объявлена в указанных областях в 09.39 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230216/trevoga-1852426987.html
харьковская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу