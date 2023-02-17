https://ria.ru/20230217/tabu-1852803322.html

Зеленский утверждает о снятии табу на поставку Киеву дальнобойных ракет

Зеленский утверждает о снятии табу на поставку Киеву дальнобойных ракет - РИА Новости, 17.02.2023

Зеленский утверждает о снятии табу на поставку Киеву дальнобойных ракет

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что табу на поставки ВСУ дальнобойных ракет якобы уже снимаются, следует из видеообращения в его... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T23:27

2023-02-17T23:27

2023-02-17T23:57

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что табу на поставки ВСУ дальнобойных ракет якобы уже снимаются, следует из видеообращения в его Telegram-канале."Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для всемирной безопасности создание авиационной коалиции", — сказал он.В начале февраля западные СМИ писали, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Это совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Берлин на первом этапе планирует предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера.Польша, со своей стороны, также пообещала отправить 14 танков этой модели, отметив, что поставки намечены уже на март. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.США же анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 единицы современных боевых машин Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230217/auditory-1852745159.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины