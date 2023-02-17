https://ria.ru/20230217/svyaschenniki-1852631201.html

Митрополит рассказал о священниках старообрядческой церкви в зоне СВО

Митрополит рассказал о священниках старообрядческой церкви в зоне СВО - РИА Новости, 17.02.2023

Митрополит рассказал о священниках старообрядческой церкви в зоне СВО

Священники Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) присутствуют в зоне спецоперации, сообщил глава РПСЦ митрополит Московский и всея Руси Корнилий... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:10

2023-02-17T12:10

2023-02-17T12:28

религия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Священники Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) присутствуют в зоне спецоперации, сообщил глава РПСЦ митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов). "Основа нашей победы – в единстве, как в 1941 году, когда все традиционные религии были едины, фронт и тыл. Хотя фронт у нас сейчас слава Богу, а вот тыл единства особенного не проявляет, хотя хотелось бы, конечно. Русская православная старообрядческая церковь делает все, чтобы помочь нашему фронту и тылу. У нас там присутствуют священники, мы собираем гуманитарную помощь, а главное – молимся: основа Церкви, то, для чего она создана, – это молитва", – сказал митрополит на круглом столе "Традиционные религии России в духовной парадигме национальной безопасности" в СПбГУ. На фоне исторических событий, отметил он, молитва – это основная задача традиционных религий. "Конечно же, хотелось бы призвать к молитве к общей, к поддержке нашего президента: конечно, мы понимаем, какой груз ответственности он взял год назад, объявив спецоперацию. Конечно, нужна ему наша молитвенная поддержка. Физически мы делаем, а молитва нужна, и как человек верующий он, думаю, конечно, тоже к Богу обращается. Мы должны отстаивать наши вечные ценности, наши опоры – это святая Русь, жертвенность и любовь к Отечеству, вера", – добавил он.Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (Судаков) РПЦ Варсонофий в свою очередь сообщил, что в храмах Санкт-Петербурга за период СВО было собрано более 25 миллионов рублей и сотни тонн гуманитарной помощи. "Сотни тонн одежды, продуктов, медикаментов. Во всех храмах епархии возносятся молитвы о единстве святой Руси, о защитниках нашего отечества", - сказал митрополит.Он подчеркнул, что священники общаются с воинами и с их семьями и близкими, клирики исполняют свой пастырский долг, духовно окормляя военнослужащих в зоне СВО, несмотря на угрозу жизни.

https://ria.ru/20230109/svyaschennik-1841573034.html

https://ria.ru/20230117/svyaschenniki-1845212826.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

русская православная старообрядческая церковь (рпсц), санкт-петербургский государственный университет, общество