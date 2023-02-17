https://ria.ru/20230217/svalki-1852703165.html

Эконадзор и экомилиция Ленобласти совместно выявили 300 незаконных свалок

Эконадзор и экомилиция Ленобласти совместно выявили 300 незаконных свалок - РИА Новости, 17.02.2023

Эконадзор и экомилиция Ленобласти совместно выявили 300 незаконных свалок

Сотрудники экологического надзора и экомилиции Ленинградской области в минувшем году смогли благодаря совместным проверкам выявить более 300 незаконных свалок и РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:39

2023-02-17T15:39

2023-02-17T15:39

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Сотрудники экологического надзора и экомилиции Ленинградской области в минувшем году смогли благодаря совместным проверкам выявить более 300 незаконных свалок и привлечь нарушителей к ответственности, сообщила на заседании правительства Ленинградской области бывшая в 2022 году главой комитета государственного экологического надзора региона Маринэ Тоноян.По ее словам, в минувшем году надзорными ведомствами региона было проведено 726 проверок и выездных обследований территорий по всем направлениям регионального уровня надзора ― обращение с отходами, недропользование, охрана атмосферного воздуха, использование и охрана водных объектов. По их результатам возбуждено 1019 дел об административных правонарушениях и наложено 834 административных штрафа на общую сумму свыше 48 миллионов рублей."Наши совместные с профильным комитетом действия и решения дали свой положительный результат. Прежде всего – это результаты по ликвидации несанкционированных свалок, где комитетом налажено плотное взаимодействие с заинтересованными структурами – комитетом по дорожному хозяйству, комитетом по природным ресурсам и муниципальными властями. Мы видим, что количество свалок и жалоб по этому направлению только уменьшается", — отметил на заседании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как отмечалось на заседании, в 2022 году поступило свыше 1,2 тысячи официальных обращений граждан на качество воздуха, по зеленой линии принято 3,5 тысячи заявок с жалобами на неприятные запахи, совершено почти 200 выездов лаборатории, отобрано порядка 2,8 тысячи проб, проведено 3,3 тысячи исследований, по результатам проведенных экспертиз выдано 313 экспертных заключений.Глава региона подчеркнул, что заданная тенденция по созданию и развитию системы мониторинга окружающей среды и анализу примесей в воздухе, воде и почве будет продолжена. В настоящее время в Ленинградской области существует десять стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха. В сентябре 2022 года автоматические посты мониторинга атмосферного воздуха появились в Мурино, Гатчине и Усть-Луге.Ленинградская область – в числе регионов-лидеров России по ликвидации свалок, напомнили в пресс-службе областной администрации. На протяжении двух последних лет сокращается и число появившихся свалок. Так. с начала 2022 года выявлено 335 свалок, что в два раза меньше показателей предыдущих двух лет. Благодаря комплексу принимаемых мер ликвидировано 490 свалок. Если в административном поле не удавалось обязать владельцев земельных участков или арендаторов ликвидировать образованные на их земле свалки, дело передавалось в судебную инстанцию, отмечается в сообщении."В 2022 году продолжилась судебная работа как по представлению интересов комитета государственного экологического надзора региона по заявленным в 2021 году исковым требованиям, так и по подаче новых заявлений. За истекший период подано 35 исковых заявлений с требованиями об обязании провести мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и о возмещении вреда, причиненного окружающей среде", - добавили в обладминистрации.

https://ria.ru/20220802/reforma-1806677887.html

https://ria.ru/20221115/musor-1831696865.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, жкх