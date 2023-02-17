Рейтинг@Mail.ru
Эконадзор и экомилиция Ленобласти совместно выявили 300 незаконных свалок - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20230217/svalki-1852703165.html
Эконадзор и экомилиция Ленобласти совместно выявили 300 незаконных свалок
Эконадзор и экомилиция Ленобласти совместно выявили 300 незаконных свалок - РИА Новости, 17.02.2023
Эконадзор и экомилиция Ленобласти совместно выявили 300 незаконных свалок
Сотрудники экологического надзора и экомилиции Ленинградской области в минувшем году смогли благодаря совместным проверкам выявить более 300 незаконных свалок и РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:39
2023-02-17T15:39
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152530/13/1525301359_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_d483af54c4c7361bca124187378ef2e6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Сотрудники экологического надзора и экомилиции Ленинградской области в минувшем году смогли благодаря совместным проверкам выявить более 300 незаконных свалок и привлечь нарушителей к ответственности, сообщила на заседании правительства Ленинградской области бывшая в 2022 году главой комитета государственного экологического надзора региона Маринэ Тоноян.По ее словам, в минувшем году надзорными ведомствами региона было проведено 726 проверок и выездных обследований территорий по всем направлениям регионального уровня надзора ― обращение с отходами, недропользование, охрана атмосферного воздуха, использование и охрана водных объектов. По их результатам возбуждено 1019 дел об административных правонарушениях и наложено 834 административных штрафа на общую сумму свыше 48 миллионов рублей."Наши совместные с профильным комитетом действия и решения дали свой положительный результат. Прежде всего – это результаты по ликвидации несанкционированных свалок, где комитетом налажено плотное взаимодействие с заинтересованными структурами – комитетом по дорожному хозяйству, комитетом по природным ресурсам и муниципальными властями. Мы видим, что количество свалок и жалоб по этому направлению только уменьшается", — отметил на заседании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как отмечалось на заседании, в 2022 году поступило свыше 1,2 тысячи официальных обращений граждан на качество воздуха, по зеленой линии принято 3,5 тысячи заявок с жалобами на неприятные запахи, совершено почти 200 выездов лаборатории, отобрано порядка 2,8 тысячи проб, проведено 3,3 тысячи исследований, по результатам проведенных экспертиз выдано 313 экспертных заключений.Глава региона подчеркнул, что заданная тенденция по созданию и развитию системы мониторинга окружающей среды и анализу примесей в воздухе, воде и почве будет продолжена. В настоящее время в Ленинградской области существует десять стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха. В сентябре 2022 года автоматические посты мониторинга атмосферного воздуха появились в Мурино, Гатчине и Усть-Луге.Ленинградская область – в числе регионов-лидеров России по ликвидации свалок, напомнили в пресс-службе областной администрации. На протяжении двух последних лет сокращается и число появившихся свалок. Так. с начала 2022 года выявлено 335 свалок, что в два раза меньше показателей предыдущих двух лет. Благодаря комплексу принимаемых мер ликвидировано 490 свалок. Если в административном поле не удавалось обязать владельцев земельных участков или арендаторов ликвидировать образованные на их земле свалки, дело передавалось в судебную инстанцию, отмечается в сообщении."В 2022 году продолжилась судебная работа как по представлению интересов комитета государственного экологического надзора региона по заявленным в 2021 году исковым требованиям, так и по подаче новых заявлений. За истекший период подано 35 исковых заявлений с требованиями об обязании провести мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и о возмещении вреда, причиненного окружающей среде", - добавили в обладминистрации.
https://ria.ru/20220802/reforma-1806677887.html
https://ria.ru/20221115/musor-1831696865.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152530/13/1525301359_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6dda35ca3a544ea88cb1fe866a888095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, жкх
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, ЖКХ
15:39 17.02.2023
 

Эконадзор и экомилиция Ленобласти совместно выявили 300 незаконных свалок

© РИА Новости / Александр КряжевСвалка
Свалка - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Свалка
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Сотрудники экологического надзора и экомилиции Ленинградской области в минувшем году смогли благодаря совместным проверкам выявить более 300 незаконных свалок и привлечь нарушителей к ответственности, сообщила на заседании правительства Ленинградской области бывшая в 2022 году главой комитета государственного экологического надзора региона Маринэ Тоноян.
По ее словам, в минувшем году надзорными ведомствами региона было проведено 726 проверок и выездных обследований территорий по всем направлениям регионального уровня надзора ― обращение с отходами, недропользование, охрана атмосферного воздуха, использование и охрана водных объектов. По их результатам возбуждено 1019 дел об административных правонарушениях и наложено 834 административных штрафа на общую сумму свыше 48 миллионов рублей.
"Наши совместные с профильным комитетом действия и решения дали свой положительный результат. Прежде всего – это результаты по ликвидации несанкционированных свалок, где комитетом налажено плотное взаимодействие с заинтересованными структурами – комитетом по дорожному хозяйству, комитетом по природным ресурсам и муниципальными властями. Мы видим, что количество свалок и жалоб по этому направлению только уменьшается", — отметил на заседании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как отмечалось на заседании, в 2022 году поступило свыше 1,2 тысячи официальных обращений граждан на качество воздуха, по зеленой линии принято 3,5 тысячи заявок с жалобами на неприятные запахи, совершено почти 200 выездов лаборатории, отобрано порядка 2,8 тысячи проб, проведено 3,3 тысячи исследований, по результатам проведенных экспертиз выдано 313 экспертных заключений.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа 2022, 14:39Ленинградская область
В Ленобласти с начала мусорной реформы ликвидирована тысяча свалок
Глава региона подчеркнул, что заданная тенденция по созданию и развитию системы мониторинга окружающей среды и анализу примесей в воздухе, воде и почве будет продолжена. В настоящее время в Ленинградской области существует десять стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха. В сентябре 2022 года автоматические посты мониторинга атмосферного воздуха появились в Мурино, Гатчине и Усть-Луге.
Ленинградская область – в числе регионов-лидеров России по ликвидации свалок, напомнили в пресс-службе областной администрации. На протяжении двух последних лет сокращается и число появившихся свалок. Так. с начала 2022 года выявлено 335 свалок, что в два раза меньше показателей предыдущих двух лет. Благодаря комплексу принимаемых мер ликвидировано 490 свалок. Если в административном поле не удавалось обязать владельцев земельных участков или арендаторов ликвидировать образованные на их земле свалки, дело передавалось в судебную инстанцию, отмечается в сообщении.
"В 2022 году продолжилась судебная работа как по представлению интересов комитета государственного экологического надзора региона по заявленным в 2021 году исковым требованиям, так и по подаче новых заявлений. За истекший период подано 35 исковых заявлений с требованиями об обязании провести мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и о возмещении вреда, причиненного окружающей среде", - добавили в обладминистрации.
В Ленобласти раздельный сбор мусора заработал в 14 районах региона - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября 2022, 16:53Ленинградская область
В Ленобласти раздельный сбор мусора заработал в 14 районах региона
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала