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В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении - РИА Новости, 17.02.2023
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В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении
В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении - РИА Новости, 17.02.2023
В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении
Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, заявил в пятницу помощник... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:25
2023-02-17T16:28
в мире
стамбул
мраморное море
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 17 фев - РИА Новости. Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, заявил в пятницу помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гекче. По словам Гёкче, власти с 2019 года совместно со Стамбульским техническим университетом запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов в городе, позволяющей за 90 дней выявить риск обрушения. Он отметил, что многие жители не регистрируются в программе из-за опасений, что дом в случае обнаружения опасности будет расселен. При этом за 3 года было обработано почти 30 тысяч обращений, а после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тысяч запросов - среди них с требованием срочно проверить здание. "318 зданий из проверенных нами относятся к категории моментального обрушения (при землетрясении - ред.), еще 1525 относятся к категориям D и E - высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживают 10 тысяч человек – дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры", - цитирует агентство DHA чиновника. Он отметил, что арендаторы не смогут рассчитывать на финансовую помощь мэрии - только на единовременную выплату для переезда. Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря, которое не первый год предрекают ученые, угрожает не только Стамбулу, но и еще шести провинциям с общим населением более 25 миллионов человек. Он отметил, что риск землетрясения в целом высок, так как одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Не менее 90 тысяч зданий в Стамбуле находятся в зоне высокого риска в случае мощного землетрясения, заявил 10 февраля мэр города Экрем Имамоглу. Мэр пообещал через две недели рассказать о мерах, принятых мэрией в связи с подготовкой к возможному землетрясению. По данным исследования, проведенного мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества, результаты которого были обнародованы в 2008 году, до 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тысяч человек, более 1 миллиона человек могут остаться без крова. Одно из сильнейших землетрясений в Турции произошло 17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря, тогда погибли более 18 тысяч человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 38 тысяч человек.
https://ria.ru/20230215/stambul-1852058631.html
стамбул
мраморное море
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в мире, стамбул, мраморное море, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Стамбул, Мраморное море, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:25 17.02.2023 (обновлено: 16:28 17.02.2023)
 
В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении

Мэрия Стамбула: 318 зданий находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 17 фев - РИА Новости. Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, заявил в пятницу помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гекче.
По словам Гёкче, власти с 2019 года совместно со Стамбульским техническим университетом запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов в городе, позволяющей за 90 дней выявить риск обрушения.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Он отметил, что многие жители не регистрируются в программе из-за опасений, что дом в случае обнаружения опасности будет расселен. При этом за 3 года было обработано почти 30 тысяч обращений, а после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тысяч запросов - среди них с требованием срочно проверить здание.
"318 зданий из проверенных нами относятся к категории моментального обрушения (при землетрясении - ред.), еще 1525 относятся к категориям D и E - высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживают 10 тысяч человек – дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры", - цитирует агентство DHA чиновника.
Он отметил, что арендаторы не смогут рассчитывать на финансовую помощь мэрии - только на единовременную выплату для переезда.
Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря, которое не первый год предрекают ученые, угрожает не только Стамбулу, но и еще шести провинциям с общим населением более 25 миллионов человек. Он отметил, что риск землетрясения в целом высок, так как одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
Не менее 90 тысяч зданий в Стамбуле находятся в зоне высокого риска в случае мощного землетрясения, заявил 10 февраля мэр города Экрем Имамоглу. Мэр пообещал через две недели рассказать о мерах, принятых мэрией в связи с подготовкой к возможному землетрясению.
По данным исследования, проведенного мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества, результаты которого были обнародованы в 2008 году, до 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тысяч человек, более 1 миллиона человек могут остаться без крова.
Одно из сильнейших землетрясений в Турции произошло 17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря, тогда погибли более 18 тысяч человек.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 38 тысяч человек.
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 03:50
Эксперт рассказал о возможных землетрясениях в Стамбуле
 
В миреСтамбулМраморное мореТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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