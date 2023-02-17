В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении

СТАМБУЛ, 17 фев - РИА Новости. Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, заявил в пятницу помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гекче. По словам Гёкче, власти с 2019 года совместно со Стамбульским техническим университетом запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов в городе, позволяющей за 90 дней выявить риск обрушения. Он отметил, что многие жители не регистрируются в программе из-за опасений, что дом в случае обнаружения опасности будет расселен. При этом за 3 года было обработано почти 30 тысяч обращений, а после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тысяч запросов - среди них с требованием срочно проверить здание. "318 зданий из проверенных нами относятся к категории моментального обрушения (при землетрясении - ред.), еще 1525 относятся к категориям D и E - высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживают 10 тысяч человек – дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры", - цитирует агентство DHA чиновника. Он отметил, что арендаторы не смогут рассчитывать на финансовую помощь мэрии - только на единовременную выплату для переезда. Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря, которое не первый год предрекают ученые, угрожает не только Стамбулу, но и еще шести провинциям с общим населением более 25 миллионов человек. Он отметил, что риск землетрясения в целом высок, так как одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Не менее 90 тысяч зданий в Стамбуле находятся в зоне высокого риска в случае мощного землетрясения, заявил 10 февраля мэр города Экрем Имамоглу. Мэр пообещал через две недели рассказать о мерах, принятых мэрией в связи с подготовкой к возможному землетрясению. По данным исследования, проведенного мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества, результаты которого были обнародованы в 2008 году, до 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тысяч человек, более 1 миллиона человек могут остаться без крова. Одно из сильнейших землетрясений в Турции произошло 17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря, тогда погибли более 18 тысяч человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 38 тысяч человек.
СТАМБУЛ, 17 фев - РИА Новости. Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, заявил в пятницу помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гекче.
По словам Гёкче, власти с 2019 года совместно со Стамбульским техническим университетом запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов в городе, позволяющей за 90 дней выявить риск обрушения.
Он отметил, что многие жители не регистрируются в программе из-за опасений, что дом в случае обнаружения опасности будет расселен. При этом за 3 года было обработано почти 30 тысяч обращений, а после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тысяч запросов - среди них с требованием срочно проверить здание.
"318 зданий из проверенных нами относятся к категории моментального обрушения (при землетрясении - ред.), еще 1525 относятся к категориям D и E - высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживают 10 тысяч человек – дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры", - цитирует агентство DHA чиновника.
Он отметил, что арендаторы не смогут рассчитывать на финансовую помощь мэрии - только на единовременную выплату для переезда.
Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря, которое не первый год предрекают ученые, угрожает не только Стамбулу, но и еще шести провинциям с общим населением более 25 миллионов человек. Он отметил, что риск землетрясения в целом высок, так как одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
Не менее 90 тысяч зданий в Стамбуле находятся в зоне высокого риска в случае мощного землетрясения, заявил 10 февраля мэр города Экрем Имамоглу. Мэр пообещал через две недели рассказать о мерах, принятых мэрией в связи с подготовкой к возможному землетрясению.
По данным исследования, проведенного мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества, результаты которого были обнародованы в 2008 году, до 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тысяч человек, более 1 миллиона человек могут остаться без крова.
Одно из сильнейших землетрясений в Турции произошло 17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря, тогда погибли более 18 тысяч человек.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 38 тысяч человек.
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