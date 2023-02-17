https://ria.ru/20230217/stambul-1852720906.html

В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении

В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении - РИА Новости, 17.02.2023

В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении

Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, заявил в пятницу помощник... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:25

2023-02-17T16:25

2023-02-17T16:28

в мире

стамбул

мраморное море

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 17 фев - РИА Новости. Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, заявил в пятницу помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гекче. По словам Гёкче, власти с 2019 года совместно со Стамбульским техническим университетом запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов в городе, позволяющей за 90 дней выявить риск обрушения. Он отметил, что многие жители не регистрируются в программе из-за опасений, что дом в случае обнаружения опасности будет расселен. При этом за 3 года было обработано почти 30 тысяч обращений, а после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тысяч запросов - среди них с требованием срочно проверить здание. "318 зданий из проверенных нами относятся к категории моментального обрушения (при землетрясении - ред.), еще 1525 относятся к категориям D и E - высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживают 10 тысяч человек – дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры", - цитирует агентство DHA чиновника. Он отметил, что арендаторы не смогут рассчитывать на финансовую помощь мэрии - только на единовременную выплату для переезда. Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря, которое не первый год предрекают ученые, угрожает не только Стамбулу, но и еще шести провинциям с общим населением более 25 миллионов человек. Он отметил, что риск землетрясения в целом высок, так как одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Не менее 90 тысяч зданий в Стамбуле находятся в зоне высокого риска в случае мощного землетрясения, заявил 10 февраля мэр города Экрем Имамоглу. Мэр пообещал через две недели рассказать о мерах, принятых мэрией в связи с подготовкой к возможному землетрясению. По данным исследования, проведенного мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества, результаты которого были обнародованы в 2008 году, до 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тысяч человек, более 1 миллиона человек могут остаться без крова. Одно из сильнейших землетрясений в Турции произошло 17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря, тогда погибли более 18 тысяч человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 38 тысяч человек.

https://ria.ru/20230215/stambul-1852058631.html

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мраморное море

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стамбул, мраморное море, турция, сильное землетрясение в турции и сирии